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Диетический майонез на сметане: с ним получаются очень вкусные сэндвичи и салаты из овощей

1:06
Еда

Майонез на основе сметаны — это более лёгкая и полезная альтернатива традиционному майонезу. Для приготовления такого соуса лучше всего использовать сметану с жирностью не более 15%. Она сделает соус менее густым и более диетическим. Добавление мёда необязательно, но он придаст соусу приятную сладость.

Диетический майонез на сметане: с ним получаются очень вкусные сэндвичи и салаты из овощей
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, CC BY 3.0

Этот рецепт идеально подходит для заправки сэндвичей или овощных салатов.

Для приготовления вам понадобятся:

  • сметана 15% — 250 г;
  • растительное масло — 30 мл;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • горчица — 2 ч. л.;
  • мёд — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. В чашу блендера выложите сметану и горчицу, тщательно перемешайте.
  2. Добавьте лимонный сок и мёд, снова перемешайте.
  3. Влейте растительное масло и пробейте блендером до однородной консистенции.
  4. Посолите и поперчите по вкусу, хорошо перемешайте.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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