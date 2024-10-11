Диетический майонез на сметане: с ним получаются очень вкусные сэндвичи и салаты из овощей

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Майонез на основе сметаны — это более лёгкая и полезная альтернатива традиционному майонезу. Для приготовления такого соуса лучше всего использовать сметану с жирностью не более 15%. Она сделает соус менее густым и более диетическим. Добавление мёда необязательно, но он придаст соусу приятную сладость.

Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, CC BY 3.0

Этот рецепт идеально подходит для заправки сэндвичей или овощных салатов.

Для приготовления вам понадобятся:

сметана 15% — 250 г;

растительное масло — 30 мл;

лимонный сок — 1 ст. л.;

горчица — 2 ч. л.;

мёд — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

В чашу блендера выложите сметану и горчицу, тщательно перемешайте. Добавьте лимонный сок и мёд, снова перемешайте. Влейте растительное масло и пробейте блендером до однородной консистенции. Посолите и поперчите по вкусу, хорошо перемешайте.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.



Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

