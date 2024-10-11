Диетический майонез на сметане: с ним получаются очень вкусные сэндвичи и салаты из овощей

Майонез на основе сметаны — это более лёгкая и полезная альтернатива традиционному майонезу. Для приготовления такого соуса лучше всего использовать сметану с жирностью не более 15%. Она сделает соус менее густым и более диетическим. Добавление мёда необязательно, но он придаст соусу приятную сладость.
Этот рецепт идеально подходит для заправки сэндвичей или овощных салатов.
Для приготовления вам понадобятся:
Процесс приготовления:
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.