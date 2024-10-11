Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы отправимся в увлекательное кулинарное путешествие в Вену, чтобы познакомиться с прекрасным и неповторимым блюдом — венским гуляшом. Этот замечательный рецепт стал настоящим символом австрийской кухни и завоевал сердца гурманов со всего мира своим неповторимым вкусом и ароматом.

Фото: commons.wikimedia.org by adactio, CC BY 2.0

Для приготовления венского гуляша вам понадобятся:

Говядина — 850 г

Лук репчатый — 850 г

Томатная паста — 3 столовые ложки

Паприка — 2 столовые ложки

Растительное масло — 4 столовые ложки

Вода — 600 мл

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Процесс приготовления

Очистите и нарежьте лук так, как вам нравится. Лук должен быть нарезан достаточно крупно, чтобы сохранить свою текстуру и вкус. Нарежьте говядину кубиками размером около 3 см. Это важно для равномерного приготовления мяса. Разогрейте большое количество жира (можно использовать растительное масло) в глубокой сковороде на сильном огне. Обжаривайте лук до тех пор, пока он не станет коричневым. Это займет около 15 минут. Периодически помешивайте лук, чтобы он не пригорел. Когда лук достигнет нужной степени обжарки, добавьте к нему нарезанную говядину. Обжаривайте мясо вместе с луком на сильном огне, периодически помешивая, до тех пор, пока говядина не приобретет легкий коричневатый оттенок. Это займет примерно 10-15 минут. К концу обжарки говядины поставьте кипятиться воду. Воды должно быть достаточно, чтобы полностью покрыть мясо. Доведите воду до кипения и добавьте томатную пасту и паприку. Хорошо перемешайте, чтобы паста и паприка равномерно распределились по всему объему. Влейте горячую воду в сковороду с мясом и луком так, чтобы мясо было полностью покрыто. Уменьшите огонь до минимума и тушите гуляш в течение 4 часов. За это время мясо станет мягким и нежным.

Готовый венский гуляш должен иметь насыщенный темно-коричневый цвет. Мясо должно быть мягким и легко отделяться от костей. Подавайте гуляш горячим, с гарниром из картофеля или риса, и наслаждайтесь его богатым вкусом и ароматом.

Уточнения

Гуля́ш (венг. gulyás, гуя́ш) — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушенные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем.

