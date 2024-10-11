Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой

Сегодня мы расскажем вам о восхитительном рецепте фаршированных перцев, который станет настоящим открытием для ценителей изысканных блюд. Ароматный рис, нежное мясо и сочные помидоры, зажаренные внутри ароматных перцев, непременно покорят ваш вкус и станут украшением любого стола.
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Для приготовления фаршированного перца вам понадобятся:
Болгарский перец — 1,5 кг
Рис круглый — 2 стакана
Фарш мясной — 700 г
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Томатный соус — 6-7 ст. л.
Лавровый лист — 2 шт.
Соль — по вкусу
Перец чёрный молотый — по вкусу
Чеснок (по желанию) — по вкусу
Масло растительное — 3 ст. л.
Сахар (по желанию) — по вкусу
Мука (по желанию) — 1 ст. л.
Приготовление
Промойте рис несколько раз, пока вода не станет чистой и прозрачной. Переложите его в казан, залейте водой чуть выше уровня крупы и варите на сильном огне до полуготовности. Вода должна выкипеть полностью.
Разогрейте растительное масло в сковороде, добавьте нарезанный мелкими кубиками репчатый лук и обжарьте его 3-4 минуты. Затем добавьте натертую на крупной терке морковь и обжарьте их вместе еще 3-4 минуты.
Переложите полуготовый рис и обжаренные овощи в глубокую миску и дайте им остыть.
Когда рис и овощи остынут, добавьте к ним мясной фарш, посолите и поперчите по вкусу. Дайте готовой начинке постоять некоторое время для созревания.
Очистите перцы от плодоножек и семечек, начините их фаршем из риса, мяса и овощей. Выложите перцы в глубокую большую кастрюлю.
Залейте перцы чистой питьевой водой, посолите слегка, добавьте томатный соус и пропущенный через пресс чеснок. Варите перцы на тихом огне 40-50 минут. Во время варки можно добавить лавровый лист, а также подправить вкус, добавив немного сахара или муки, если подлива будет слишком кислой или жидкой.
Готовые перцы в кастрюле накройте плотно крышкой, выключите плиту и дайте готовому блюду настояться 15 минут перед подачей.
Разложите готовый фаршированный перец по порциям, полейте соусом, в котором он готовился. Подавайте фаршированный перец с соусом как самостоятельное горячее блюдо со сметаной.
Уточнения
Фарширо́ванный пе́рец (рум. ardei umplut) — блюдо болгарской, молдавской и румынской, украинской, грузинской, русской, а также азербайджанской кухни (азерб. istiot dolması).