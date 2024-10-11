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Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой

2:39
Еда

Сегодня мы расскажем вам о восхитительном рецепте фаршированных перцев, который станет настоящим открытием для ценителей изысканных блюд. Ароматный рис, нежное мясо и сочные помидоры, зажаренные внутри ароматных перцев, непременно покорят ваш вкус и станут украшением любого стола.

Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Фото: commons.wikimedia.org by User:Zserghei, PDM

Для приготовления фаршированного перца вам понадобятся:

  • Болгарский перец — 1,5 кг
  • Рис круглый — 2 стакана
  • Фарш мясной — 700 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Томатный соус — 6-7 ст. л.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Чеснок (по желанию) — по вкусу
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Сахар (по желанию) — по вкусу
  • Мука (по желанию) — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Промойте рис несколько раз, пока вода не станет чистой и прозрачной. Переложите его в казан, залейте водой чуть выше уровня крупы и варите на сильном огне до полуготовности. Вода должна выкипеть полностью.
  2. Разогрейте растительное масло в сковороде, добавьте нарезанный мелкими кубиками репчатый лук и обжарьте его 3-4 минуты. Затем добавьте натертую на крупной терке морковь и обжарьте их вместе еще 3-4 минуты.
  3. Переложите полуготовый рис и обжаренные овощи в глубокую миску и дайте им остыть.
  4. Когда рис и овощи остынут, добавьте к ним мясной фарш, посолите и поперчите по вкусу. Дайте готовой начинке постоять некоторое время для созревания.
  5. Очистите перцы от плодоножек и семечек, начините их фаршем из риса, мяса и овощей. Выложите перцы в глубокую большую кастрюлю.
  6. Залейте перцы чистой питьевой водой, посолите слегка, добавьте томатный соус и пропущенный через пресс чеснок. Варите перцы на тихом огне 40-50 минут. Во время варки можно добавить лавровый лист, а также подправить вкус, добавив немного сахара или муки, если подлива будет слишком кислой или жидкой.
  7. Готовые перцы в кастрюле накройте плотно крышкой, выключите плиту и дайте готовому блюду настояться 15 минут перед подачей.

Разложите готовый фаршированный перец по порциям, полейте соусом, в котором он готовился. Подавайте фаршированный перец с соусом как самостоятельное горячее блюдо со сметаной.

Уточнения

Фарширо́ванный пе́рец (рум. ardei umplut) — блюдо болгарской, молдавской и румынской, украинской, грузинской, русской, а также азербайджанской кухни (азерб. istiot dolması).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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