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Опасности сыра: почему беременным стоит избегать мягких сортов

Еда

Диетолог Ольга Малярова рассказала о том, что хотя сыр является важным источником полезных микроэлементов, его употребление должно быть строго контролируемо. Сыр богат витаминами группы В, А, С, Е, а также такими минералами, как фосфор, железо, цинк, йод, селен и калий, что делает его полезным продуктом. Однако он содержит насыщенные жирные кислоты, которые могут усилить воспалительные процессы в организме и быть вредными при различных состояниях, таких как артрит и акне.

Опасности сыра: почему беременным стоит избегать мягких сортов
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Негативные последствия чрезмерного употребления сыра
По словам Маляровой, частое употребление сыра может привести к повышению уровня холестерина, что увеличивает риск инфаркта и инсульта. Кроме того, избыточное употребление сыра может ослабить функции печени, которая играет роль главного "фильтра" организма. Если есть склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям или диагностированы проблемы с печенью, перед включением сыра в рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Вред сыра для беременных женщин
Диетолог также предостерегает от употребления мягких сыров и сыров с плесенью, таких как бри, камамбер и фета, беременным женщинам. Эти виды сыра могут негативно повлиять на здоровье плода.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот. За сутки образуется до 2,5 г холестерина, с пищей поступает около 0,5 г.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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