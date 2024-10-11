Безалкогольное пиво — угроза для здоровья: исследование ученых

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Исследователи из Корнеллского университета в США выяснили, что безалкогольное пиво может представлять определенные риски для здоровья. В частности, этот напиток, как и слабоалкогольное пиво, может заражаться бактериями, такими как сальмонелла и кишечная палочка. Ученые обнаружили, что безалкогольное пиво создает благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов.

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В течение двух месяцев исследователи наблюдали за жизнедеятельностью бактерий трёх видов в различных типах пива. В безалкогольном и слабоалкогольном пиве бактерии выживали, а в напитках с более высоким содержанием алкоголя, бактерии погибали благодаря дезинфицирующим свойствам алкоголя. Особую угрозу представляет безалкогольное пиво, в котором бактерии не только выживали, но и активно размножались.

Рекомендации для потребителей и производителей

Для снижения риска заражения исследователи рекомендовали производителям подвергать пиво пастеризации и добавлять безопасные консерванты. Потребителям советуют хранить безалкогольное пиво в холодильнике, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Уточнения

Сальмоне́ллы (лат. Salmonella) — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек (длина 1—7 мкм, ширина около 0,3—0,7 мкм). Род назван в честь американского ветеринара Даниела Элмера Салмона (1850—1914). Сальмонеллы, как правило, не ферментируют лактозу и патогенны для людей и других животных при пероральном введении. Некоторые виды являются возбудителями брюшного тифа, паратифов и других сальмонеллёзов.



