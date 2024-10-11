Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывшая жена Григория Лепса отправилась в Лондон вслед за его 18-летней возлюбленной
За продажу сведений украинским спецслужбам осудили женщину
Какие кроссоверы подержанные продаются чаще всего: данные за 2024 год
Не станет массовым: россияне назвали минусы покупки автомобилей на маркетплейсах
ЦБ сообщил о сокращении внешнего долга России
Паста с шампиньонами в сливочно-чесночном соусе: роскошный ужин без лишних хлопот
Римский фонтан Треви сделает всем ручкой
Как понять, что у вас проблемы с алкоголем: учёные нашли простой способ диагностики
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард

Безалкогольное пиво — угроза для здоровья: исследование ученых

1:14
Еда

Исследователи из Корнеллского университета в США выяснили, что безалкогольное пиво может представлять определенные риски для здоровья. В частности, этот напиток, как и слабоалкогольное пиво, может заражаться бактериями, такими как сальмонелла и кишечная палочка. Ученые обнаружили, что безалкогольное пиво создает благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов.

Безалкогольное пиво — угроза для здоровья: исследование ученых
Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В течение двух месяцев исследователи наблюдали за жизнедеятельностью бактерий трёх видов в различных типах пива. В безалкогольном и слабоалкогольном пиве бактерии выживали, а в напитках с более высоким содержанием алкоголя, бактерии погибали благодаря дезинфицирующим свойствам алкоголя. Особую угрозу представляет безалкогольное пиво, в котором бактерии не только выживали, но и активно размножались.

Рекомендации для потребителей и производителей
Для снижения риска заражения исследователи рекомендовали производителям подвергать пиво пастеризации и добавлять безопасные консерванты. Потребителям советуют хранить безалкогольное пиво в холодильнике, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Уточнения

Сальмоне́ллы (лат. Salmonella) — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек (длина 1—7 мкм, ширина около 0,3—0,7 мкм). Род назван в честь американского ветеринара Даниела Элмера Салмона (1850—1914). Сальмонеллы, как правило, не ферментируют лактозу и патогенны для людей и других животных при пероральном введении. Некоторые виды являются возбудителями брюшного тифа, паратифов и других сальмонеллёзов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Еда и рецепты
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране Аудио 
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Садоводство, цветоводство
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду Аудио 
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Красота и стиль
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Тяжёлый квадрокоптер Бердыш. Новая глава в российской беспилотной авиации Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Последние материалы
Не станет массовым: россияне назвали минусы покупки автомобилей на маркетплейсах
ЦБ сообщил о сокращении внешнего долга России
Паста с шампиньонами в сливочно-чесночном соусе: роскошный ужин без лишних хлопот
Римский фонтан Треви сделает всем ручкой
Как понять, что у вас проблемы с алкоголем: учёные нашли простой способ диагностики
Россия спасла финскую госкомпанию от убытков в сотни миллионов евро
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард
Без выпечки: как приготовить сметанный десерт с клубникой и печеньем
Безалкогольное пиво — угроза для здоровья: исследование ученых
Вырастите каштан дома: пошаговая инструкция для новичков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.