Как нормализация сна помогает избавиться от кофеиновой зависимости

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Татьяна Мещерякова заявила, что лучший и единственный эффективный способ отказаться от чрезмерного употребления кофе — это нормализация режима сна. Тяга к кофе зачастую появляется у людей, чей режим сна и бодрствования сбит. Кофеин действует, замещая рецепторы, отвечающие за чувство усталости, что создает иллюзию бодрости.

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Однако привычка пить кофе в больших количествах может привести к гормональным сбоям и негативно сказаться на центральной нервной системе. По словам Мещеряковой, только здоровый сон может помочь справиться с кофеиновой зависимостью. Во время полноценного сна организм восстанавливается под действием гормонов мелатонина и соматотропина, а утренний кортизол естественным образом заряжает энергией на весь день.

Диетолог подчеркнула, что без нормализации сна отказаться от кофе можно лишь на короткое время, после чего потребность в стимуляторах может вернуться.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов.



