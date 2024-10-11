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Как нормализация сна помогает избавиться от кофеиновой зависимости

1:03
Еда

Диетолог Татьяна Мещерякова заявила, что лучший и единственный эффективный способ отказаться от чрезмерного употребления кофе — это нормализация режима сна. Тяга к кофе зачастую появляется у людей, чей режим сна и бодрствования сбит. Кофеин действует, замещая рецепторы, отвечающие за чувство усталости, что создает иллюзию бодрости.

Как нормализация сна помогает избавиться от кофеиновой зависимости
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако привычка пить кофе в больших количествах может привести к гормональным сбоям и негативно сказаться на центральной нервной системе. По словам Мещеряковой, только здоровый сон может помочь справиться с кофеиновой зависимостью. Во время полноценного сна организм восстанавливается под действием гормонов мелатонина и соматотропина, а утренний кортизол естественным образом заряжает энергией на весь день.

Диетолог подчеркнула, что без нормализации сна отказаться от кофе можно лишь на короткое время, после чего потребность в стимуляторах может вернуться.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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