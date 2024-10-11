Не обязательно с колбасой: аппетитные бутерброды с брынзой и печёным болгарским перцем

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы устали от привычных закусок с колбасой или ветчиной, попробуйте оригинальные брускетты с болгарским перцем. Они идеально подходят как для завтрака, так и для угощения гостей.

Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

1 красный болгарский перец

1 желтый болгарский перец

80 г брынзы

5 ломтиков хлеба

Соль и перец по вкусу

1 столовая ложка оливкового масла

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C и запекайте перцы в течение 15 минут. Поместите перцы в целлофановый пакет еще на 15 минут, затем снимите кожицу, удалите семена и нарежьте небольшими кусочками. Подсушите хлеб на сковороде с обеих сторон. Разомните брынзу вилкой и выложите на хлеб. Сверху положите нарезанный болгарский перец. Посолите и поперчите бутерброды по вкусу. Сбрызните оливковым маслом. Яркий и вкусный бутерброд готов! При желании украсьте зеленью для дополнительной красоты.

Уточнения

Бры́нза (рум. brânză) — рассольный сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока.



Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.



