Не обязательно с колбасой: аппетитные бутерброды с брынзой и печёным болгарским перцем

Если вы устали от привычных закусок с колбасой или ветчиной, попробуйте оригинальные брускетты с болгарским перцем. Они идеально подходят как для завтрака, так и для угощения гостей.
Ингредиенты:
Приготовление:
Бры́нза (рум. brânză) — рассольный сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока.
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
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