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Не обязательно с колбасой: аппетитные бутерброды с брынзой и печёным болгарским перцем

1:05
Еда

Если вы устали от привычных закусок с колбасой или ветчиной, попробуйте оригинальные брускетты с болгарским перцем. Они идеально подходят как для завтрака, так и для угощения гостей.

Не обязательно с колбасой: аппетитные бутерброды с брынзой и печёным болгарским перцем
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 1 красный болгарский перец
  • 1 желтый болгарский перец
  • 80 г брынзы
  • 5 ломтиков хлеба
  • Соль и перец по вкусу
  • 1 столовая ложка оливкового масла

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте перцы в течение 15 минут.
  2. Поместите перцы в целлофановый пакет еще на 15 минут, затем снимите кожицу, удалите семена и нарежьте небольшими кусочками.
  3. Подсушите хлеб на сковороде с обеих сторон.
  4. Разомните брынзу вилкой и выложите на хлеб. Сверху положите нарезанный болгарский перец.
  5. Посолите и поперчите бутерброды по вкусу. Сбрызните оливковым маслом.
  6. Яркий и вкусный бутерброд готов! При желании украсьте зеленью для дополнительной красоты.

Уточнения

Бры́нза (рум. brânză) — рассольный сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока.

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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