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Синдром чая с бутербродом: как избежать опасного пищевого поведения

1:34
Еда

Врач-терапевт Оксана Драпкина рассказала о так называемом "синдроме чая с бутербродом", который характеризуется особым пищевым поведением, связанным с употреблением простых и легкодоступных продуктов, таких как бутерброды, сладости, снеки и напитки вроде чая или кофе. Этот синдром является одной из форм недоедания и со временем может серьезно ухудшить здоровье.

Синдром чая с бутербродом: как избежать опасного пищевого поведения
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Влияние "синдрома" на здоровье
Драпкина пояснила, что при таком рационе организм недополучает необходимые витамины, минералы и белки, что приводит к ряду негативных последствий: человек теряет вес, ощущает постоянную слабость, вплоть до обмороков. Недостаток белка затрудняет обновление тканей, ослабляет иммунитет, замедляет заживление ран, а кости теряют прочность.

Кто подвержен "синдрому чая с бутербродом"
Синдром особенно часто встречается у пожилых людей, которые могут столкнуться с трудностями в приготовлении пищи из-за проблем с зубами, депрессий или сниженной чувствительности вкусовых рецепторов. Обычная еда может казаться менее привлекательной, что способствует отказу от полноценного питания.

Как исправить ситуацию
Драпкина подчеркнула важность полноценного рациона и предложила несколько решений для коррекции пищевого поведения: помощь близких, консультации с диетологом, возможность доставки готовой еды и использование приправ для улучшения вкусовых качеств пищи.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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