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Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

3:01
Еда

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд. В топ-5 вошли Башкирия, Алтайский край, Татарстан, Краснодарский край и Ростовская область.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Башкирский мед получил 35,72% голосов, что делает его самым популярным среди россиян. Алтайский край занял второе место с 14,4% голосов, а Татарстан — третье с 4,83%. Краснодарский край и Ростовская область разделили пятое место, получив по 4,33% голосов, сообщает Газета.Ru.

Карелия, Московская и Оренбургская области набрали по 2,25% голосов каждая, а Красноярский край и Ставропольский край — по 2,08%. Замыкают десятку Тамбовская область (1,75%), Пермский край (1,75%), Тульская область (1,33%), Белгородская область (1,33%), Ленинградская область (1,08%), Приморский край (1,08%), Орловская область (0,92%), Воронежская область (0,75%), Самарская область (0,75%) и Псковская область (0,75%).

Дагестан и Крым также были отмечены в рейтинге, получив по 0,63% голосов.

Около 10% опрошенных не смогли выбрать регион с самым вкусным мёдом, а 7,49% заявили, что не употребляют мёд в пищу.

Среди любимых видов меда россияне выделили липовый (20,88%), цветочный (18,63%) и гречишный (11,99%). Горный и дикий мед также получили высокую оценку, собрав 7,68% и 6,18% голосов соответственно.


Луговой мед занял шестое место с 5,99% голосов, акация — четвертое с 4,96%, мед с маточным молочком и таежный — по 4,59%. Лесной мед, донниковый и прополисный мед также были популярны, получив 3,75%, 3,56% и 3,18% голосов соответственно. Каштановый, мед из разнотравья и подсолнечниковый мед набрали лишь 4,12% голосов.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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