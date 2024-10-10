Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

3:01 Your browser does not support the audio element. Еда

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд. В топ-5 вошли Башкирия, Алтайский край, Татарстан, Краснодарский край и Ростовская область.

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Башкирский мед получил 35,72% голосов, что делает его самым популярным среди россиян. Алтайский край занял второе место с 14,4% голосов, а Татарстан — третье с 4,83%. Краснодарский край и Ростовская область разделили пятое место, получив по 4,33% голосов, сообщает Газета.Ru.

Карелия, Московская и Оренбургская области набрали по 2,25% голосов каждая, а Красноярский край и Ставропольский край — по 2,08%. Замыкают десятку Тамбовская область (1,75%), Пермский край (1,75%), Тульская область (1,33%), Белгородская область (1,33%), Ленинградская область (1,08%), Приморский край (1,08%), Орловская область (0,92%), Воронежская область (0,75%), Самарская область (0,75%) и Псковская область (0,75%).

Дагестан и Крым также были отмечены в рейтинге, получив по 0,63% голосов.

Около 10% опрошенных не смогли выбрать регион с самым вкусным мёдом, а 7,49% заявили, что не употребляют мёд в пищу.

Среди любимых видов меда россияне выделили липовый (20,88%), цветочный (18,63%) и гречишный (11,99%). Горный и дикий мед также получили высокую оценку, собрав 7,68% и 6,18% голосов соответственно.



Луговой мед занял шестое место с 5,99% голосов, акация — четвертое с 4,96%, мед с маточным молочком и таежный — по 4,59%. Лесной мед, донниковый и прополисный мед также были популярны, получив 3,75%, 3,56% и 3,18% голосов соответственно. Каштановый, мед из разнотравья и подсолнечниковый мед набрали лишь 4,12% голосов.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

