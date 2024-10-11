Липовый мед — лучший выбор, но простуду он не вылечит

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Елена Соломатина в заявила, что в день человеку достаточно всего одной ложки меда, иначе этот продукт может нанести вред здоровью. По словам эксперта, мед богат полезными веществами, такими как ферменты, и одна чайная ложка в день способна принести пользу: успокоить и согреть организм. Однако ожидать от меда значительного улучшения состояния здоровья не стоит.

Фото: flickr.com by Dino Giordano, CC BY 2.0

Вред от избыточного потребления меда

Соломатина предостерегает от использования меда как замены сахара и его чрезмерного употребления. Несмотря на популярное мнение о том, что мед полезен, а белый сахар вреден, оба продукта содержат сахар и калории. Чрезмерное употребление меда может привести к повышенному риску диабета и набору веса.

Какой мед выбрать

Диетолог рекомендует липовый мед как самый безопасный вид продукта, но развенчивает миф о его способности лечить простуду. Хотя в меде недостаточно органических веществ для борьбы с болезнями, его можно использовать для профилактики гриппа и простуды благодаря ферментам, которые помогают организму защищаться от вирусов и бактерий.

Уточнения

Липовый мёд — монофлерный мёд, произведённый пчёлами из собранного нектара цвета липы.



