Липовый мед — лучший выбор, но простуду он не вылечит

Диетолог Елена Соломатина в заявила, что в день человеку достаточно всего одной ложки меда, иначе этот продукт может нанести вред здоровью. По словам эксперта, мед богат полезными веществами, такими как ферменты, и одна чайная ложка в день способна принести пользу: успокоить и согреть организм. Однако ожидать от меда значительного улучшения состояния здоровья не стоит.
Вред от избыточного потребления меда
Соломатина предостерегает от использования меда как замены сахара и его чрезмерного употребления. Несмотря на популярное мнение о том, что мед полезен, а белый сахар вреден, оба продукта содержат сахар и калории. Чрезмерное употребление меда может привести к повышенному риску диабета и набору веса.
Какой мед выбрать
Диетолог рекомендует липовый мед как самый безопасный вид продукта, но развенчивает миф о его способности лечить простуду. Хотя в меде недостаточно органических веществ для борьбы с болезнями, его можно использовать для профилактики гриппа и простуды благодаря ферментам, которые помогают организму защищаться от вирусов и бактерий.
Липовый мёд — монофлерный мёд, произведённый пчёлами из собранного нектара цвета липы.
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