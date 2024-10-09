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Как приготовить раклет в обычной духовке: идеальное блюдо для большой компании

1:46
Еда

Раклет — блюдо родом из Швейцарии, незамысловатое и одновременно очень вкусное. За изысканным названием скрывается всего лишь расплавленный сыр с аппетитной корочкой. Им поливают различные закуски: маринованные огурчики, варёную картошку, овощи, грибы, ветчину, креветки, жареный лук и т. д.

Как приготовить раклет в обычной духовке: идеальное блюдо для большой компании
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Традиционно блюдо готовят на специальном гриле — раклетнице. Но если у вас её нет — не расстраивайтесь. Раклет можно легко приготовить и в обычной духовке.

Какие виды сыра подойдут для раклета

Как понятно из названия, идеальный сыр для блюда — собственно раклет. Это швейцарский сорт с ярким ароматом и нежным, плавким вкусом. Но если его нет в магазине, можно спокойно использовать аналоги, которые хорошо плавятся и образуют аппетитную корочку.

  • Эмменталь.
  • Грюйер.
  • Тильзитер.
  • Чеддер.
  • Фонталь и т. д.

Рецепт раклета

Понадобятся только сыр и духовка.

  1. Сыр нарезать кубиками, выложить в форму для запекания и поставить разогретую до 150 С духовку.
  2. Как только на поверхности появится корочка, раклет готов. Внимание: не передерживайте сыр в духовке — он должен растаять, а не запечься.
  3. Подавать раклет нужно горячим. Сделать это можно двумя способами. Первый: поставить форму с сыром на стол и макать туда кусочки хлеба, овощи и т. д. Второй: выложить закуски на тарелку и полить сверху растаявшим сыром. Прилипший к форме сыр можно соскоблить силиконовой лопаткой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Ракле́т (фр. raclette; от фр. racler — «скоблить, скрести») — швейцарское национальное блюдо, которое, как и фондю, готовится из расплавленного жирного сыра.

Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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