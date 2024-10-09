Как приготовить раклет в обычной духовке: идеальное блюдо для большой компании

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Раклет — блюдо родом из Швейцарии, незамысловатое и одновременно очень вкусное. За изысканным названием скрывается всего лишь расплавленный сыр с аппетитной корочкой. Им поливают различные закуски: маринованные огурчики, варёную картошку, овощи, грибы, ветчину, креветки, жареный лук и т. д.

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Традиционно блюдо готовят на специальном гриле — раклетнице. Но если у вас её нет — не расстраивайтесь. Раклет можно легко приготовить и в обычной духовке.

Какие виды сыра подойдут для раклета

Как понятно из названия, идеальный сыр для блюда — собственно раклет. Это швейцарский сорт с ярким ароматом и нежным, плавким вкусом. Но если его нет в магазине, можно спокойно использовать аналоги, которые хорошо плавятся и образуют аппетитную корочку.

Эмменталь.

Грюйер.

Тильзитер.

Чеддер.

Фонталь и т. д.

Рецепт раклета

Понадобятся только сыр и духовка.

Сыр нарезать кубиками, выложить в форму для запекания и поставить разогретую до 150 С духовку. Как только на поверхности появится корочка, раклет готов. Внимание: не передерживайте сыр в духовке — он должен растаять, а не запечься. Подавать раклет нужно горячим. Сделать это можно двумя способами. Первый: поставить форму с сыром на стол и макать туда кусочки хлеба, овощи и т. д. Второй: выложить закуски на тарелку и полить сверху растаявшим сыром. Прилипший к форме сыр можно соскоблить силиконовой лопаткой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Ракле́т (фр. raclette; от фр. racler — «скоблить, скрести») — швейцарское национальное блюдо, которое, как и фондю, готовится из расплавленного жирного сыра.



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