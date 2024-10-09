Как приготовить раклет в обычной духовке: идеальное блюдо для большой компании

Раклет — блюдо родом из Швейцарии, незамысловатое и одновременно очень вкусное. За изысканным названием скрывается всего лишь расплавленный сыр с аппетитной корочкой. Им поливают различные закуски: маринованные огурчики, варёную картошку, овощи, грибы, ветчину, креветки, жареный лук и т. д.
Традиционно блюдо готовят на специальном гриле — раклетнице. Но если у вас её нет — не расстраивайтесь. Раклет можно легко приготовить и в обычной духовке.
Как понятно из названия, идеальный сыр для блюда — собственно раклет. Это швейцарский сорт с ярким ароматом и нежным, плавким вкусом. Но если его нет в магазине, можно спокойно использовать аналоги, которые хорошо плавятся и образуют аппетитную корочку.
Понадобятся только сыр и духовка.
Приятного аппетита!
Ракле́т (фр. raclette; от фр. racler — «скоблить, скрести») — швейцарское национальное блюдо, которое, как и фондю, готовится из расплавленного жирного сыра.
Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия.
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