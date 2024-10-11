Почему молочные продукты вызывают вздутие: непереносимость лактозы

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Алена Микрюкова рассказала о том, как распознать и справиться с непереносимостью лактозы — состоянием, которое за последние годы стало довольно распространенным. Многие люди на протяжении жизни могут не осознавать, что их организм плохо усваивает молочный сахар, и из-за этого испытывают неприятные ощущения, такие как дискомфорт в животе.

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Симптомы непереносимости лактозы

По словам Микрюковой, основными признаками непереносимости лактозы являются:

повышенное газообразование,

диарея,

вздутие живота.

Эти симптомы, как правило, появляются вскоре после употребления молочных продуктов.

Как подтвердить непереносимость

Заподозрить непереносимость лактозы можно самостоятельно, исключив на некоторое время молочные продукты из рациона. Если после этого неприятные симптомы исчезают, это может указывать на наличие проблемы. Однако для точного диагноза рекомендуется обратиться к врачу.

Диагностика

Врач-гастроэнтеролог может провести водородный тест или генетическое тестирование, чтобы подтвердить диагноз. Эти тесты позволяют точно определить, как организм реагирует на молочный сахар и способен ли его переваривать.

Уточнения

Лакто́за или молочный сахар (от лат. lac «молоко»), С 12 H 22 O 11 — углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах. Молекула лактозы состоит из остатков молекул глюкозы и галактозы.



