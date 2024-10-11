Как сохранить хлеб свежим: главные ошибки, которых стоит избегать

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Сотрудник Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов рассказал о самых распространенных ошибках, которые делают люди при хранении хлеба, из-за чего продукт быстро теряет свою свежесть. Одна из основных ошибок — это хранение хлеба в холодильнике. Бурматнов отметил, что, вопреки распространенному мнению, в условиях холодильника хлебобулочные изделия быстро теряют влагу и становятся черствыми. На верхних полках, где температура составляет около +2°C, хлеб высыхает всего за пару дней.

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Правильное хранение хлеба

Лучший способ продлить срок годности хлеба — хранить его в морозильной камере. Для этого хлеб нужно предварительно нарезать и упаковать в полиэтиленовый пакет или пищевую пленку. Замороженный хлеб можно размораживать при комнатной температуре или в микроволновке, и он может сохранять свои качества до 6 месяцев, в зависимости от температуры в морозильной камере.

Хлеб домашнего приготовления не следует класть горячим в пакет или хлебницу — он должен сначала остыть. Кроме того, хлеб лучше хранить при влажности до 80%, вдали от черствого или плесневого продукта, чтобы предотвратить быструю порчу.

Срок годности и качество хлеба

Хороший хлеб без добавок должен черстветь за 5-6 дней. Если хлеб не меняет свою текстуру или плотность в течение более длительного времени, это может говорить о наличии добавок в его составе.

Уточнения

Хле́бница:



Ёмкость (закрывающийся ящик) для хранения хлеба и других хлебобулочных изделий. Обычно изготовляется из дерева или эмалированного металла, реже из пластика. Хлеб в таком ящике недоступен для вредителей (мышей, крыс и т. д.). Также считается, что хлеб лучше сохраняет вкус в темноте.