Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из Ливана по северу Израиля выпущено около 100 ракет за час
Картофельные драники и куриная котлета: рецепт необычного бургера
Дипломатический протест: МИД РФ выразил Японии недовольство в связи с учениями вблизи российских границ
Наемник с Запада: молдавскую армию возглавил бывший военный атташе в США
Финляндия выделит 277 миллионов евро на поддержку Украины до 2032 года
Как сорняки могут стать ключом к успешному урожаю: жидкая подкормка из травы
Сохранение памяти: в Венгрии после реставрации открыли еще одно советское воинское захоронение
Политическое решение: министр образования Украины поддержал идею запрета русского языка в школах
Не видят причин: в ЕС заверили, что после президентских выборов в Молдавии не будет протестов

Овощ для борьбы с токсинами: Маргарита Королева рассказала о пользе капусты

1:09
Еда

Диетолог Маргарита Королева рассказала о том, что капуста — один из самых полезных продуктов, способных запустить процесс масштабного обновления в организме. Она объяснила, что капуста богата серой, а микро- и макроэлементы, содержащиеся в этом овоще, помогают клеткам поддерживать необходимый уровень глутатиона — мощного антиоксиданта, который эффективно очищает организм и защищает его при интоксикации.

Овощ для борьбы с токсинами: Маргарита Королева рассказала о пользе капусты
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Польза капусты
Доктор Королева отметила, что особенно актуальна эта защита для людей, живущих в промышленных городах и мегаполисах, где часто возникают хронические интоксикации. Регулярное употребление капусты может существенно снизить риски отравления токсинами и улучшить общее состояние организма.

Важность квашеной капусты
Диетолог также подчеркнула важность квашеной капусты в ежедневном рационе. Этот продукт помогает восстановить микрофлору кишечника, улучшить пищеварение и снабдить организм важными витаминами, что особенно актуально в период гриппа и простуд.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Красота и стиль
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост Аудио 
Эти породы кошек считаются самыми добрыми
Кошки
Эти породы кошек считаются самыми добрыми Аудио 
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Военные новости
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Последние материалы
Дипломатический протест: МИД РФ выразил Японии недовольство в связи с учениями вблизи российских границ
Наемник с Запада: молдавскую армию возглавил бывший военный атташе в США
Финляндия выделит 277 миллионов евро на поддержку Украины до 2032 года
Как сорняки могут стать ключом к успешному урожаю: жидкая подкормка из травы
Сохранение памяти: в Венгрии после реставрации открыли еще одно советское воинское захоронение
Политическое решение: министр образования Украины поддержал идею запрета русского языка в школах
Не видят причин: в ЕС заверили, что после президентских выборов в Молдавии не будет протестов
Почему зимой коже требуется больше внимания и как за ней ухаживать
Не самый плохой выход чистить зубы с бактериями
В одесском СИЗО умерла женщина, которая вывесила флаг России на исторический памятник
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.