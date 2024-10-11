Овощ для борьбы с токсинами: Маргарита Королева рассказала о пользе капусты

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Маргарита Королева рассказала о том, что капуста — один из самых полезных продуктов, способных запустить процесс масштабного обновления в организме. Она объяснила, что капуста богата серой, а микро- и макроэлементы, содержащиеся в этом овоще, помогают клеткам поддерживать необходимый уровень глутатиона — мощного антиоксиданта, который эффективно очищает организм и защищает его при интоксикации.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Польза капусты

Доктор Королева отметила, что особенно актуальна эта защита для людей, живущих в промышленных городах и мегаполисах, где часто возникают хронические интоксикации. Регулярное употребление капусты может существенно снизить риски отравления токсинами и улучшить общее состояние организма.

Важность квашеной капусты

Диетолог также подчеркнула важность квашеной капусты в ежедневном рационе. Этот продукт помогает восстановить микрофлору кишечника, улучшить пищеварение и снабдить организм важными витаминами, что особенно актуально в период гриппа и простуд.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.



