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Как сбалансировать макароны с овощами и белками: рекомендации диетолога

1:22
Еда

Диетолог Татьяна Солнцева дала рекомендации по тому, как превратить макароны в полезный и безопасный для фигуры гарнир. Она отметила, что лучшим выбором для диетического ужина станут макароны из муки твердых сортов пшеницы, гречневой или бобовой муки. Последние особенно богаты белком и витаминами группы В, что делает их питательным вариантом.

Как сбалансировать макароны с овощами и белками: рекомендации диетолога
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, PDM

Полезные советы по приготовлению макарон

Цельнозерновые макароны лучше всего готовить до состояния альденте. Это замедлит усвоение углеводов и предотвратит резкие скачки уровня глюкозы в крови, что благоприятно скажется на обмене веществ и общей энергетике организма.

Правильные добавки к макаронам

Важную роль играют и добавки к макаронам. Диетолог рекомендует сочетать их с овощами, такими как шпинат или томаты, а также с нежирным мясом или фаршем и лёгкими сырами. Если макароны составляют основу рациона, важно, чтобы половину порции занимали овощи и белки, чтобы сбалансировать уровень углеводов.

Солнцева подчеркнула, что макароны могут быть частью здорового питания, но важно не перебарщивать с этим продуктом.

"Несколько раз в неделю вполне можно позволить себе свою любимую пасту," — заключила эксперт.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций определяет большое разнообразие свойств молекул белков.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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