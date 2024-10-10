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Почему нельзя худеть только на гречке: мнение эксперта

1:21
Еда

Диетолог и кандидат медицинских наук Марьяна Джутова прокомментировала распространенное мнение о том, что гречка является обязательным продуктом для похудения. Она отметила, что, хотя гречка действительно может помочь в снижении веса, монодиеты, основанные на одной крупе, могут привести к дефициту важных питательных веществ.

Почему нельзя худеть только на гречке: мнение эксперта
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Важность разнообразия в диете
Если употреблять исключительно гречку, вес действительно начнет уходить, но организм при этом испытает нехватку углеводов, белков, жиров и других необходимых нутриентов. Джутова подчеркивает, что основной принцип здорового питания, в том числе диетического, заключается в разнообразии продуктов. Для правильного функционирования организма необходимо равномерное поступление всех макро- и микронутриентов, а однобокая диета может привести к сбоям в его работе.

Роль жиров в похудении
Эксперт также подчеркнула, что избегать жиров при похудении не стоит. Важно выбирать "легкие" варианты, такие как нежирные молочные продукты. Жиры необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов, которые играют важную роль в поддержании здоровья. Исключение жиров из рациона может вызвать серьезные проблемы с организмом.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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