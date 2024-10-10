Как черный рис помогает снизить холестерин и улучшить здоровье

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты утверждают, что черный рис, также известный как фиолетовый, гораздо полезнее белого. Диетолог Изабель Васкес рассказала о многочисленных преимуществах этого гарнира.

Фото: flickr.com by IRRI Images, CC BY 2.0

Польза черного риса

Черный рис выделяется своим цветом благодаря антоцианам — мощным антиоксидантам, которые защищают клетки от окислительного стресса. Эти вещества помогают предотвратить развитие злокачественных опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний и других серьезных проблем. Исследования показали, что антоцианы значительно снижают риск инфаркта у людей старше 60 лет.

Кроме того, черный рис является богатым источником клетчатки, которая помогает снижать уровень холестерина в крови, и он обладает умеренной калорийностью, что делает его отличным выбором для тех, кто придерживается диеты.

Ограничения по употреблению

Однако, несмотря на все полезные свойства, черный рис не рекомендуется людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Продукт может раздражать слизистую и усиливать моторику пищеварительных органов, что особенно опасно для тех, кто страдает синдромом раздраженного кишечника.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.



