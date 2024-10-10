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Почему после выпечки снова хочется есть: советы диетологов

2:05
Еда

Диетологи Дестини Муди и Лена Бакович объяснили, почему после некоторых продуктов чувство голода усиливается, а не утоляется. По их словам, многие популярные продукты питания, особенно те, что содержат простые углеводы, не только не насыщают, но и провоцируют нездоровый аппетит.

Почему после выпечки снова хочется есть: советы диетологов
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Продукты, усиливающие чувство голода

Сладкая выпечка, круассаны и белый хлеб — это примеры простых углеводов, которые резко повышают уровень сахара в крови, а затем быстро его снижают. После такого "спада" человек снова чувствует голод, особенно если эти продукты не сопровождаются белком или клетчаткой.
Готовые йогурты с добавками также не подходят для утоления голода. Несмотря на их популярность как полезных перекусов, сладкие йогурты способствуют перееданию. Диетологи рекомендуют заменять их на греческий йогурт без добавок, добавляя к нему свежие фрукты, орехи или семена для улучшения пищевой ценности.
Соленые закуски (крекеры, чипсы, картофель фри) вызывают сильное слюноотделение и выделение дофамина, который создает ощущение удовольствия, но не приводит к насыщению. Эти продукты часто становятся причиной переедания, так как человек не может остановиться после первой порции.
Батончики мюсли с низким содержанием белка — ещё один продукт, который плохо утоляет голод. Для более сытного перекуса лучше выбирать батончики с высоким содержанием белка (около 20 г) и минимальным количеством сахара.
Фруктовые соки также не помогают утолить голод, так как содержат много сахара, но мало клетчатки, что вызывает только временное чувство сытости.
Белый рис и макароны также попали в список. Вместо них эксперты советуют выбирать бурый рис и макароны из цельнозерновой муки, которые дольше перевариваются и обеспечивают более продолжительное чувство сытости.

Уточнения

Аппети́т (от лат. appetitus — «стремление; желание») — ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ. Иногда различают чувство голода и аппетит — желание «перекусить», вызванное запахом или видом пищи, социальной обстановкой (например, «за компанию»), психическим состоянием («заедание» азарта, печали, страха).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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