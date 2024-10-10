Полезный завтрак: рецепт омлета, который зарядит энергией на весь день

Диетолог Лиза Ричардс поделилась с изданием She Finds рецептом сбалансированного и полезного завтрака, который не только зарядит энергией на весь день, но и поможет контролировать вес. Главным ингредиентом завтрака, по мнению эксперта, является белок, который предотвращает переедание, способствует формированию мышечной массы и запускает процессы оздоровления организма.
Ричардс предлагает начать день с простого, но питательного омлета с овощами. Яйца являются отличным источником белка, а овощи, особенно красный перец, обеспечивают организм витаминами и антиоксидантами. Вот что вам понадобится для приготовления омлета:
По словам Ричардс, этот завтрак гораздо полезнее, чем многие привычные варианты, такие как бутерброды, мюсли или магазинные йогурты. Овощи, богатые клетчаткой, и яйца, являющиеся источником белка, помогут вам чувствовать себя сытыми дольше, что полезно для контроля веса и общего состояния здоровья.
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