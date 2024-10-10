Полезный завтрак: рецепт омлета, который зарядит энергией на весь день

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Лиза Ричардс поделилась с изданием She Finds рецептом сбалансированного и полезного завтрака, который не только зарядит энергией на весь день, но и поможет контролировать вес. Главным ингредиентом завтрака, по мнению эксперта, является белок, который предотвращает переедание, способствует формированию мышечной массы и запускает процессы оздоровления организма.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Рецепт овощного омлета от диетолога

Ричардс предлагает начать день с простого, но питательного омлета с овощами. Яйца являются отличным источником белка, а овощи, особенно красный перец, обеспечивают организм витаминами и антиоксидантами. Вот что вам понадобится для приготовления омлета:

2-3 куриных яйца,

½ луковицы,

½ красного сладкого перца,

Свежий шпинат (по вкусу),

2 ст. л. оливкового масла,

Соль (желательно морская) по вкусу.

Процесс приготовления

Разогрейте оливковое масло в сковороде. Нарежьте лук и красный перец, добавьте их в сковороду и слегка обжарьте. Когда овощи станут мягкими, добавьте шпинат. Когда овощи готовы, отложите их в отдельную посуду. Взбейте яйца, добавьте при необходимости соль и любимые специи. Вылейте яйца на сковороду и через 1-2 минуты добавьте к омлету приготовленные овощи, распределив их по одной половине. Второй половиной яичного блина накройте начинку.

Польза такого завтрака

По словам Ричардс, этот завтрак гораздо полезнее, чем многие привычные варианты, такие как бутерброды, мюсли или магазинные йогурты. Овощи, богатые клетчаткой, и яйца, являющиеся источником белка, помогут вам чувствовать себя сытыми дольше, что полезно для контроля веса и общего состояния здоровья.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом. Является экспертом в области питания.



