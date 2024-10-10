Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые выдвинули гипотезу о существовании нового класса частиц
DGP: в северных регионах Польши стремительно распространяется африканская чума свиней
75-летний Валерий Леонтьев собирается вернуться на сцену
Рассадный способ: секреты для получения лучших растений
Нутрициолог Шарапова рассказала, обязательно ли осенью-зимой принимать БАДы и витамины
Павел Прилучный объяснил, почему судится за сына и собирается ли забирать дочь у Муцениеце
Эксперт рассказала, как изменение категории земель сельскохозяйственного назначения в иной формат будет происходить теперь
От угощения к навыку: как выбрать правильные лакомства для эффективной дрессировки собаки
Со счетов Елены Блиновской снят арест ради погашения многомиллиардного долга

Важные рекомендации по употреблению баранины: кому можно, а кому нет

1:44
Еда

Эксперты Роскачества дали рекомендации по употреблению баранины, объяснив, кому этот продукт полезен, а кому лучше от него воздержаться. Баранина богата витаминами и минералами, такими как витамины группы В, редкие витамины РР, Е и Н, а также железо, натрий, калий, медь, селен и цинк. Эти вещества способствуют укреплению нервной системы, поддерживают нормальный обмен веществ, улучшают состояние кожи и стимулируют образование гемоглобина.

Важные рекомендации по употреблению баранины: кому можно, а кому нет
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

Полезные свойства баранины
Витамин В12 в баранине укрепляет нервную систему, железо способствует образованию гемоглобина, который отвечает за транспортировку кислорода к органам. Селен защищает организм от окислительного стресса, вызываемого свободными радикалами, что улучшает иммунитет и ускоряет восстановление тканей.

Кому стоит быть осторожным с бараниной
Однако, несмотря на все плюсы, есть и минусы. Баранина содержит тугоплавкие жиры, для переваривания которых требуется больше пищеварительных ферментов. Это значит, что людям с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы следует избегать этого мяса. Также осторожность рекомендуется при артрите, подагре и проблемах с лишним весом — в этих случаях следует выбирать нежирные сорта мяса и ограничивать его потребление.

Употребление при аллергиях
Для тех, у кого есть аллергии или индивидуальная непереносимость баранины, эксперты Роскачества советуют не полностью отказываться от продукта, а ограничить его употребление до 2-3 раз в месяц.

Уточнения

Поджелу́дочная железа́ (лат. pancreas) — крупный орган пищеварительной системы животных и человека, обладающий внешнесекреторной (экзокринной) и внутрисекреторной (эндокринной) функциями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Садоводство, цветоводство
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду Аудио 
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Кошки
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Туризм
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Эффект от применения ОДАБ-9000 обнаружен на видео. У ВСУ нет шансов остановить наступление ВС РФ Любовь Степушова Системы ПВО IRIS-T. Поможет ли немецкое качество для защиты украинского неба Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Последние материалы
Пока смерть не разлучит: названы пять самых преданных пород собак
LADA Granta и Hyundai Solaris: фавориты аренды авто в России
Стало известно о проблемах с концертами у Андрея Макаревича* за границей: ни одного предложения
Готовим на завтрак тортилья де пататас — пышный испанский омлет с картофелем в сковороде
На Урале приютят медвежонка с Камчатки
Русская девушка Джонни Деппа рассказала, готов ли голливудский актёр посетить Россию
5 лучших модных советов для женщин
У россиянки в Индии грабители отобрали смартфон
Не только генетика: кинологи назвали истинные причины агрессивности чихуахуа
Топ-10 упражнений для тренировки ног без оборудования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.