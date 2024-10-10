Важные рекомендации по употреблению баранины: кому можно, а кому нет

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты Роскачества дали рекомендации по употреблению баранины, объяснив, кому этот продукт полезен, а кому лучше от него воздержаться. Баранина богата витаминами и минералами, такими как витамины группы В, редкие витамины РР, Е и Н, а также железо, натрий, калий, медь, селен и цинк. Эти вещества способствуют укреплению нервной системы, поддерживают нормальный обмен веществ, улучшают состояние кожи и стимулируют образование гемоглобина.

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Полезные свойства баранины

Витамин В12 в баранине укрепляет нервную систему, железо способствует образованию гемоглобина, который отвечает за транспортировку кислорода к органам. Селен защищает организм от окислительного стресса, вызываемого свободными радикалами, что улучшает иммунитет и ускоряет восстановление тканей.

Кому стоит быть осторожным с бараниной

Однако, несмотря на все плюсы, есть и минусы. Баранина содержит тугоплавкие жиры, для переваривания которых требуется больше пищеварительных ферментов. Это значит, что людям с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы следует избегать этого мяса. Также осторожность рекомендуется при артрите, подагре и проблемах с лишним весом — в этих случаях следует выбирать нежирные сорта мяса и ограничивать его потребление.

Употребление при аллергиях

Для тех, у кого есть аллергии или индивидуальная непереносимость баранины, эксперты Роскачества советуют не полностью отказываться от продукта, а ограничить его употребление до 2-3 раз в месяц.

Уточнения

Поджелу́дочная железа́ (лат. pancreas) — крупный орган пищеварительной системы животных и человека, обладающий внешнесекреторной (экзокринной) и внутрисекреторной (эндокринной) функциями.

