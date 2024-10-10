В чем уникальность базилика: от здоровья кишечника до защиты от диабета

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Марина Сорокина рассказала о важности базилика для здоровья, назвав его уникальным продуктом, который незаменим для укрепления организма. Эксперт подчеркнула, что растительная пища, в частности базилик, не только способствует улучшению работы ЖКТ, но и помогает укрепить иммунную систему.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Полезные свойства базилика

Базилик богат антиоксидантами, которые помогают снизить риски развития хронических заболеваний и воспалений. Это происходит благодаря содержанию витаминов А, С, Е и К. Клетчатка и эфирные масла, присутствующие в этом растении, стимулируют пищеварение и способствуют формированию здоровой микрофлоры кишечника.

Базилик и здоровье сердечно-сосудистой системы

Диетолог отметила, что недавно были обнаружены положительные эффекты базилика для сердечно-сосудистой системы. Витамин К, содержащийся в этой пряности, укрепляет сердечную мышцу и улучшает эластичность сосудов, что особенно полезно людям с метеозависимостью и нестабильным артериальным давлением.

Поддержка уровня сахара в крови

Еще одно важное преимущество базилика — его способность поддерживать уровень сахара в крови в норме. Регулярное употребление этого растения помогает снизить риск развития сахарного диабета.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. В ходе пищеварения происходит превращение органических макромолекул пищи в более мелкие молекулы, в частности, расщепление биополимеров пищи на мономеры (например жиры до глицерина и высших карбоновых кислот).

