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Как защитить кухню и одежду от масла: простой и быстрый способ

0:59
Еда

Разбрызгивание горячего масла во время готовки — проблема, с которой сталкивался каждый. Масло на сковороде может неожиданно "стрелять", оставляя жирные пятна на кухне, одежде и даже нанося травмы. Издание поделилось простым лайфхаком, который поможет избежать этих неприятных последствий.

Как защитить кухню и одежду от масла: простой и быстрый способ
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, PDM

Лайфхак для безопасной готовки
Чтобы минимизировать риск "фейерверка" из раскаленного масла, эксперты советуют добавить на сухую сковороду щепотку обычной поваренной соли перед тем, как налить масло. Соль нужно оставить на сковороде буквально на пару минут, пока она нагревается, затем налить масло и дождаться, пока оно разогреется до нужной температуры. После этого можно смело добавлять продукты на сковороду.

Этот простой трюк поможет предотвратить разбрызгивание масла, сохранив чистоту вашей кухни и защитив вашу кожу и одежду от ожогов и пятен.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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