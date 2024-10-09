Как приготовить восхитительный салат со свёклой, авокадо и грушей
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Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного салата со свёклой, авокадо и грушей. Блюдо станет отличным дополнением к столу.
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Ингредиенты:
- Свёкла — 1 шт.
- Груша — 1 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Салатные листья — 100 г
- Тыквенные семечки — 20 г
- Лимон — 1 шт.
- Оливковое масло — 3 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Очистить свёклу. Отварить её.
- Нарезать авокадо, свёклу и грушу маленькими кубиками.
- Выжать немного сока из лимона.
- В миске соединить оливковое масло, лимонный сок и соль. Перемешать.
- Порвать салатные листья.
- В ёмкости смешать кусочки авокадо, свёклы, салатных листьев и груши. Заправить салат получившимся соусом. Добавить тыквенные семечки. Перемешать. Приятного аппетита!
Уточнения
Авока́до или Персе́я америка́нская — вечнозелёное плодовое растение.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру