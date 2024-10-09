Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нажатие на кнопку: Россия предупреждает о росте ядерной эскалации
Лосось в посудомоечной машине: легендарный рецепт нежнейшей красной рыбы
Разведка не предусмотрела: ЦРУ столкнулось с массовыми жалобами на сексуальное насилие
Агата Муцениеце отправила к Павлу Прилучному дочку, а сама улетела в отпуск
Двойные стандарты: Россия обвиняет ОЗХО в разрушении принципов организации
Небесная кара: на Западе забили тревогу из-за потерь ВСУ от ударов ВКС РФ
Приднестровье открывает двери для абитуриентов в вузы РФ на бюджетные места
Как выбрать автошколу без риска: важные рекомендации от Максима Ракитина
Нелегитимные решения: в России заявили о нелегитимном санкционном режиме Евросоюза

Как приготовить восхитительный салат со свёклой, авокадо и грушей

1:01
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного салата со свёклой, авокадо и грушей. Блюдо станет отличным дополнением к столу.

Как приготовить восхитительный салат со свёклой, авокадо и грушей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Свёкла — 1 шт.
  • Груша — 1 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Салатные листья — 100 г
  • Тыквенные семечки — 20 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Оливковое масло — 3 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Очистить свёклу. Отварить её.
  2. Нарезать авокадо, свёклу и грушу маленькими кубиками.
  3. Выжать немного сока из лимона.
  4. В миске соединить оливковое масло, лимонный сок и соль. Перемешать.
  5. Порвать салатные листья.
  6. В ёмкости смешать кусочки авокадо, свёклы, салатных листьев и груши. Заправить салат получившимся соусом. Добавить тыквенные семечки. Перемешать. Приятного аппетита!

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская — вечнозелёное плодовое растение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Полезно ли спать с домашними животными
Домашние животные
Полезно ли спать с домашними животными Аудио 
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Военные новости
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова Roshel Senator. Канадский броневик для вторжения в Курскую область Дмитрий Плотников
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Последние материалы
Приднестровье открывает двери для абитуриентов в вузы РФ на бюджетные места
Как выбрать автошколу без риска: важные рекомендации от Максима Ракитина
Нелегитимные решения: в России заявили о нелегитимном санкционном режиме Евросоюза
ВС РФ быстро продвигаются к Покровску с нескольких направлений
Тайные желания: в России знают о желании ЕС покупать российский газ
Как приготовить восхитительный салат со свёклой, авокадо и грушей
Средиземноморская диета занимает первое место в рейтингах пятый год подряд
Атаки не справились: в России заявили об управляемости Хезболлы несмотря на удары ЦАХАЛ
Лучшие удобрения для пионов осенью: что выбрать для здоровых растений
Германия усиливает военную поддержку Украины: Бундестаг одобрил дополнительные 400 миллионов евро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.