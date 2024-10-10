Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку

Простой рецепт шарлотки с яблоками, который подходит даже для новичков. Этот способ не требует отдельного взбивания белков и желтков, что удобно для занятых женщин. Результат — воздушное и нежное лакомство!
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
150 г сахара,
150 г пшеничной муки,
4 яблока,
3 куриных яйца,
Сливочное масло (по вкусу).
Способ приготовления:
Взбейте яйца и постепенно добавьте сахар.
Затем постепенно добавьте пшеничную муку, продолжая взбивать. Если есть возможность, можно предварительно просеять муку.
Доведите тесто до тягучей консистенции, так чтобы оно медленно стекало с ложки, как немного загустевший мед.
Подготовьте яблоки, очистив их от сердцевины, и нарежьте их тонкими ломтями. Выложите их на дно формы, предварительно смазанной маслом и посыпанной мукой или обложенной пекарской бумагой.
Залейте яблоки тестом и дайте ему время заполнить пустоты между фруктами. Также можно сначала вылить тесто в форму и затем выложить яблоки сверху, украсив красивым веером и посыпав их сахаром.
Выпекайте шарлотку в духовке при температуре 200°С в течение 30-40 минут.
В другое время года можно заменить яблоки курагой и черносливом, а летом — ревенем. Этот рецепт очень универсален и практичен! В мультиварке рецепт не меняется, просто увеличьте время приготовления до 60 минут.
Уточнения
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.