Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку

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Простой рецепт шарлотки с яблоками, который подходит даже для новичков. Этот способ не требует отдельного взбивания белков и желтков, что удобно для занятых женщин. Результат — воздушное и нежное лакомство!

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

150 г сахара,

150 г пшеничной муки,

4 яблока,

3 куриных яйца,

Сливочное масло (по вкусу).

Способ приготовления:

Взбейте яйца и постепенно добавьте сахар. Затем постепенно добавьте пшеничную муку, продолжая взбивать. Если есть возможность, можно предварительно просеять муку. Доведите тесто до тягучей консистенции, так чтобы оно медленно стекало с ложки, как немного загустевший мед. Подготовьте яблоки, очистив их от сердцевины, и нарежьте их тонкими ломтями. Выложите их на дно формы, предварительно смазанной маслом и посыпанной мукой или обложенной пекарской бумагой. Залейте яблоки тестом и дайте ему время заполнить пустоты между фруктами. Также можно сначала вылить тесто в форму и затем выложить яблоки сверху, украсив красивым веером и посыпав их сахаром. Выпекайте шарлотку в духовке при температуре 200°С в течение 30-40 минут.

В другое время года можно заменить яблоки курагой и черносливом, а летом — ревенем. Этот рецепт очень универсален и практичен! В мультиварке рецепт не меняется, просто увеличьте время приготовления до 60 минут.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

