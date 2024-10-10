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Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку

1:36
Еда

Простой рецепт шарлотки с яблоками, который подходит даже для новичков. Этот способ не требует отдельного взбивания белков и желтков, что удобно для занятых женщин. Результат — воздушное и нежное лакомство!

Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 150 г сахара,
  • 150 г пшеничной муки,
  • 4 яблока,
  • 3 куриных яйца,
  • Сливочное масло (по вкусу).

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца и постепенно добавьте сахар.
  2. Затем постепенно добавьте пшеничную муку, продолжая взбивать. Если есть возможность, можно предварительно просеять муку.
  3. Доведите тесто до тягучей консистенции, так чтобы оно медленно стекало с ложки, как немного загустевший мед.
  4. Подготовьте яблоки, очистив их от сердцевины, и нарежьте их тонкими ломтями. Выложите их на дно формы, предварительно смазанной маслом и посыпанной мукой или обложенной пекарской бумагой.
  5. Залейте яблоки тестом и дайте ему время заполнить пустоты между фруктами. Также можно сначала вылить тесто в форму и затем выложить яблоки сверху, украсив красивым веером и посыпав их сахаром.
  6. Выпекайте шарлотку в духовке при температуре 200°С в течение 30-40 минут.

В другое время года можно заменить яблоки курагой и черносливом, а летом — ревенем. Этот рецепт очень универсален и практичен! В мультиварке рецепт не меняется, просто увеличьте время приготовления до 60 минут.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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