Гречневая каша с овощами: крупа и разные овощи — и вкусный, полезный гарнир готов

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречневая каша с овощами — это ароматное и вкусное блюдо, которое подойдёт как для поста, так и для обычного рациона. Это идеальный гарнир, который можно приготовить из доступных ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia. org by Matěj Baťha, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

вода — 2 стакана;

гречневая крупа — 1 стакан;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

помидор (крупный) — 1 шт. или 8-10 черри;

свёкла — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, смесь перцев — по вкусу;

зелень — небольшой пучок.

Приготовление:

Нарезать лук, сладкий перец и помидоры кубиками. Натереть свёклу и морковь на крупной тёрке. Обжарить овощи на растительном масле в течение 5 минут. Добавить гречневую крупу и обжарить ещё 3-4 минуты. Переложить смесь в казан или кастрюлю, залить кипятком и варить под закрытой крышкой 20 минут. Посолить, поперчить, добавить мелко нарезанную зелень и перемешать.

Ароматная гречневая каша с овощами готова.

Уточнения

Гре́чка:



Гречка, или греча — крупа из гречихи посевной ( Fagopyrum esculentum ), а также каша из этой крупы.