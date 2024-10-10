Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рвота у кошки. Причины и решение проблемы
Кислые щи: польза или риск для здоровья
Стерилизация или кастрация? В чём различие и почему это имеет значение для домашних животных?
Как продукты, которые мы едим, отражаются на нашем внешнем виде
4 упражнения для стройного тела, которые не требуют тренажёров
Как правильно хранить картошку, чтобы она не потеряла вкус и качество?
Самый сложный лабиринт в мире поможет ученым в борьбе с вредными выбросами
Конфликт на Ближнем Востоке грозит взлётом цен на нефть: ОПЕК+ спасёт ситуацию
Детонация, износ свечей и падение мощности: к чему приводит плохой бензин

Гречневая каша с овощами: крупа и разные овощи — и вкусный, полезный гарнир готов

1:11
Еда

Гречневая каша с овощами — это ароматное и вкусное блюдо, которое подойдёт как для поста, так и для обычного рациона. Это идеальный гарнир, который можно приготовить из доступных ингредиентов.

Гречневая каша с овощами: крупа и разные овощи — и вкусный, полезный гарнир готов
Фото: commons.wikimedia. org by Matěj Baťha, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • вода — 2 стакана;
  • гречневая крупа — 1 стакан;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • помидор (крупный) — 1 шт. или 8-10 черри;
  • свёкла — 1 шт.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль, смесь перцев — по вкусу;
  • зелень — небольшой пучок.

Приготовление:

  1. Нарезать лук, сладкий перец и помидоры кубиками.
  2. Натереть свёклу и морковь на крупной тёрке.
  3. Обжарить овощи на растительном масле в течение 5 минут.
  4. Добавить гречневую крупу и обжарить ещё 3-4 минуты.
  5. Переложить смесь в казан или кастрюлю, залить кипятком и варить под закрытой крышкой 20 минут.
  6. Посолить, поперчить, добавить мелко нарезанную зелень и перемешать.

Ароматная гречневая каша с овощами готова.

Уточнения

Гре́чка:

  • Гречка, или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Садоводство, цветоводство
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду Аудио 
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ
Авто
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ Аудио 
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Время уступать: США потеряли долю в мирвой экономике
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Последние материалы
Стерилизация или кастрация? В чём различие и почему это имеет значение для домашних животных?
Как продукты, которые мы едим, отражаются на нашем внешнем виде
4 упражнения для стройного тела, которые не требуют тренажёров
Как правильно хранить картошку, чтобы она не потеряла вкус и качество?
Гречневая каша с овощами: крупа и разные овощи — и вкусный, полезный гарнир готов
Самый сложный лабиринт в мире поможет ученым в борьбе с вредными выбросами
Конфликт на Ближнем Востоке грозит взлётом цен на нефть: ОПЕК+ спасёт ситуацию
Детонация, износ свечей и падение мощности: к чему приводит плохой бензин
Щенячье любопытство и охотничий инстинкт часто доводят питомцев до беды. Молодую охотницу на игрушечных мышек спасли в ветклинике Вешняки
Как очистить белые стены от тёмных пятен: пошаговое руководство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.