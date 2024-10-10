Гречневая каша с овощами: крупа и разные овощи — и вкусный, полезный гарнир готов
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Гречневая каша с овощами — это ароматное и вкусное блюдо, которое подойдёт как для поста, так и для обычного рациона. Это идеальный гарнир, который можно приготовить из доступных ингредиентов.
Фото: commons.wikimedia. org by Matěj Baťha, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
- вода — 2 стакана;
- гречневая крупа — 1 стакан;
- репчатый лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- помидор (крупный) — 1 шт. или 8-10 черри;
- свёкла — 1 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль, смесь перцев — по вкусу;
- зелень — небольшой пучок.
Приготовление:
- Нарезать лук, сладкий перец и помидоры кубиками.
- Натереть свёклу и морковь на крупной тёрке.
- Обжарить овощи на растительном масле в течение 5 минут.
- Добавить гречневую крупу и обжарить ещё 3-4 минуты.
- Переложить смесь в казан или кастрюлю, залить кипятком и варить под закрытой крышкой 20 минут.
- Посолить, поперчить, добавить мелко нарезанную зелень и перемешать.
Ароматная гречневая каша с овощами готова.
Уточнения
Гре́чка:
- Гречка, или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру