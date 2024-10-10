Ананас на ночь: секреты здоровья и похудения от диетолога

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Оксана Дмитренко считает, что ананас — идеальный продукт для перекуса перед сном. Она объяснила, что ананас содержит высокое количество мелатонина — гормона, который отвечает за крепкий и здоровый сон. Хотя организм человека вырабатывает мелатонин самостоятельно, получить дополнительную "дозу" этого полезного гормона можно и через пищу.

Фото: unsplash.com by Компания по поставкам ананаса, CC0

Как ананас влияет на сон и здоровье

Дмитренко рекомендует съедать 100-150 граммов свежего ананаса перед сном. Это поможет улучшить качество ночного отдыха, позволив организму за 7-8 часов сна полностью восстановиться. Эксперт отмечает, что регулярное употребление ананаса вечером не только способствует более глубокому сну, но и помогает постепенно снижать вес благодаря содержанию клетчатки и способствует уменьшению уровня холестерина в крови.

Кроме мелатонина, ананас содержит множество витаминов и минералов, которые укрепляют иммунитет, улучшают память и общее состояние здоровья. Среди них витамин С, витамины группы В (В1, В2, В6), калий и магний, которые поддерживают работу кишечника, способствуют выведению лишней жидкости из организма и нормализуют обмен веществ.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных. Антиоксидантное действие мелатонина выявлено и у растений. Так как мелатонин вырабатывается в основном в ночной период суток во время сна, он получил название «гормона сна».



