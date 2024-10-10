Консерванты и низкая калорийность: что нужно знать о веганском мясе

Эксперт по здоровому питанию Роб Хобсон рассказал о недостатках продуктов из растительного мяса. По его словам, хотя и растительное, и натуральное мясо являются источниками белка, в продуктах на растительной основе почти не содержится железа и витамина B12. Эти важные микроэлементы поддерживают иммунитет, стимулируют деление клеток, предотвращают анемию и улучшают состояние нервной системы.

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Основные недостатки растительного мяса

Одним из главных минусов веганского мяса является его низкая калорийность. Для насыщения требуется съесть больший объем пищи, и чувство голода может вернуться быстрее, чем при употреблении обычного мяса. Хобсон советует веганам тщательно продумывать рацион, чтобы обеспечить поступление необходимых нутриентов и избегать дефицита важных элементов.

Диетолог также отметил, что в составе растительного мяса часто содержатся соя, горох или пшеница, к которым добавляют консерванты и эмульгаторы. Эти добавки необходимы для придания продукту вкуса и текстуры, схожих с натуральным мясом, а также для увеличения срока годности. Однако чрезмерное потребление таких добавок связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Продукция на растительной основе - продукция, являющаяся растительной альтернативой продукции животноводства, полученной способом глубокой переработки зерновых, бобовых, масличных культур и орехов. Является частью растительного питания.



