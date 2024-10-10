Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать правильный путь к фитнесу: блогер или тренер?
Эксперт рассказал о возможных планах Зеленского, касающихся прекращения огня
Нобелевским лауреатом стала кореянка, которая не любит шашлык
Как не потратить лишнее на продукты: экономные советы эксперта
Эксперт рассказал, как можно уберечь ребенка от мошенников
Ленинградский зоопарк рассказал, что чёрных пантер не существует
Минеральные и органические удобрения: когда и как применять для идеального урожая
Фига в кармане. Лондон не разрешил Зеленскому бить западными ракетами удары вглубь РФ
Через миллиард лет: как Солнце уничтожит макроскопическую жизнь на Земле

Консерванты и низкая калорийность: что нужно знать о веганском мясе

Еда

Эксперт по здоровому питанию Роб Хобсон рассказал о недостатках продуктов из растительного мяса. По его словам, хотя и растительное, и натуральное мясо являются источниками белка, в продуктах на растительной основе почти не содержится железа и витамина B12. Эти важные микроэлементы поддерживают иммунитет, стимулируют деление клеток, предотвращают анемию и улучшают состояние нервной системы.

Консерванты и низкая калорийность: что нужно знать о веганском мясе
Фото: freepik.com by bublikhaus, PDM

Основные недостатки растительного мяса
Одним из главных минусов веганского мяса является его низкая калорийность. Для насыщения требуется съесть больший объем пищи, и чувство голода может вернуться быстрее, чем при употреблении обычного мяса. Хобсон советует веганам тщательно продумывать рацион, чтобы обеспечить поступление необходимых нутриентов и избегать дефицита важных элементов.

Диетолог также отметил, что в составе растительного мяса часто содержатся соя, горох или пшеница, к которым добавляют консерванты и эмульгаторы. Эти добавки необходимы для придания продукту вкуса и текстуры, схожих с натуральным мясом, а также для увеличения срока годности. Однако чрезмерное потребление таких добавок связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Продукция на растительной основе - продукция, являющаяся растительной альтернативой продукции животноводства, полученной способом глубокой переработки зерновых, бобовых, масличных культур и орехов. Является частью растительного питания.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Военные новости
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000 Аудио 
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Красота и стиль
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост Аудио 
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ
Авто
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
БМД-4М. Современная боевая машина десанта опять выходит на тропу войны Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Последние материалы
Нобелевским лауреатом стала кореянка, которая не любит шашлык
Как не потратить лишнее на продукты: экономные советы эксперта
Эксперт рассказал, как можно уберечь ребенка от мошенников
Силуанов рассказал, как обстоят дела с единой валютой стран БРИКС
Ленинградский зоопарк рассказал, что чёрных пантер не существует
Минеральные и органические удобрения: когда и как применять для идеального урожая
Фига в кармане. Лондон не разрешил Зеленскому бить западными ракетами удары вглубь РФ
Через миллиард лет: как Солнце уничтожит макроскопическую жизнь на Земле
Велоспорт: как правильно выбрать велосипед и настроить его под себя
Диета для малоподвижных: частые перекусы вместо плотных приёмов пищи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.