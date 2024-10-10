Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке

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Болгарский перец — это не только вкусный, но и полезный овощ, богатый витамином C. Он подходит для приготовления множества разнообразных блюд. В этом рецепте мы расскажем, как замариновать болгарский перец на зиму.

Фото: Adobe Stock by Anzhela, PDM

Ингредиенты:

болгарский перец — 1,5 кг;

вода — 0,5 л;

уксус столовый — 65 мл;

масло растительное без запаха — 100 мл;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 150 г;

лавровый лист — 2 шт.;

перец душистый — 5 шт.

Приготовление:

Промойте и обсушите перец, удалите плодоножки и семена. Нарежьте крупными кусочками произвольной формы. В кастрюле смешайте воду, уксус, растительное масло, соль, сахар, лавровый лист и душистый перец. Поставьте на огонь и доведите до кипения, помешивая. Добавьте нарезанный перец в кипящий маринад. Доведите до кипения на среднем огне и варите 3-4 минуты. Разложите кусочки болгарского перца по стерилизованным банкам, долейте маринад (предварительно доведите его до кипения). Перец должен быть полностью покрыт маринадом. Закатайте банки, переверните их вверх дном и накройте одеялом до полного остывания. Уберите банки на хранение в тёмное прохладное место.

Теперь у вас есть запас вкусного маринованного болгарского перца на зиму. Приятного аппетита!

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.



