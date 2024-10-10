Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Убийственная красота: что раз и навсегда нужно убрать из ухода за собой
Раскрыта тайна древнейших хищных птиц, охотившихся на динозавров
Зимние посевы овощей: кому стоит воздержаться от этого агроприёма
Авто без шума: лучшие модели с отличной шумоизоляцией
Хоккеист Голышев рассказал, почему его сын не захотел фотографироваться с Овечкиным: уже старый
В США разоблачили схему поставок электроники для армии РФ
В Сочи турист 2 ночи ждал помощи после падения со скалы
Красный чай: природное средство для молодости кожи
Как вырастить длинные волосы: советы, которые работают

Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке

1:36
Еда

Болгарский перец — это не только вкусный, но и полезный овощ, богатый витамином C. Он подходит для приготовления множества разнообразных блюд. В этом рецепте мы расскажем, как замариновать болгарский перец на зиму.

Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Фото: Adobe Stock by Anzhela, PDM

Ингредиенты:

  • болгарский перец — 1,5 кг;
  • вода — 0,5 л;
  • уксус столовый — 65 мл;
  • масло растительное без запаха — 100 мл;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 150 г;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • перец душистый — 5 шт.

Приготовление:

  1. Промойте и обсушите перец, удалите плодоножки и семена. Нарежьте крупными кусочками произвольной формы.
  2. В кастрюле смешайте воду, уксус, растительное масло, соль, сахар, лавровый лист и душистый перец. Поставьте на огонь и доведите до кипения, помешивая.
  3. Добавьте нарезанный перец в кипящий маринад. Доведите до кипения на среднем огне и варите 3-4 минуты.
  4. Разложите кусочки болгарского перца по стерилизованным банкам, долейте маринад (предварительно доведите его до кипения). Перец должен быть полностью покрыт маринадом.
  5. Закатайте банки, переверните их вверх дном и накройте одеялом до полного остывания. Уберите банки на хранение в тёмное прохладное место.

Теперь у вас есть запас вкусного маринованного болгарского перца на зиму. Приятного аппетита!

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Какие собаки слишком независимы для жизни в доме
Домашние животные
Какие собаки слишком независимы для жизни в доме Аудио 
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Военные новости
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000 Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Время уступать: США потеряли долю в мирвой экономике
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Основные ошибки водителей, которые приводят к поломкам автомобиля
Последние материалы
Как вырастить длинные волосы: советы, которые работают
На свидание за 15 минут: как быстро сделать стильную укладку и макияж
Старт со второй передачи: чем рискуют водители
Выяснилось, какие спорттовары россияне начали покупать чаще всего
Алеан: Тюмень является самым популярным местом для отдыха на термальных источниках
Как продлить плодоношение ежевики: роль обрезки в уходе за растениями
Геомагнитный шторм класса G4 ударит по электросетям по всему миру
В России могут изменить условия труда для молодых специалистов
Запеканка с картошкой и баклажанами: блюдо без мяса, которое понравится даже мясоедам
Подводные пещеры Сицилии открыли следы древних переселенцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.