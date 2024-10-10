Как не потратить лишнее на продукты: экономные советы эксперта

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Финансовый консультант Ирина Коннова поделилась советами о том, как экономить на еде в условиях современной жизни. Она подчеркнула, что важно быть внимательным при посещении супермаркетов, особенно когда играет расслабляющая музыка, которая может заставить тратить больше времени и денег на покупки. В такой обстановке полезно абстрагироваться и строго следовать заранее составленному списку покупок.

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Избегайте акций и покупок "впрок"

Коннова также предостерегла от покупок по акциям и от накопления продуктов "впрок", особенно тех, что быстро портятся. Слоганы вроде "возьмите одно, получите второе бесплатно" часто побуждают приобрести лишнее. Эксперт советует покупать ровно столько, сколько необходимо в данный момент, и посещать магазин только по мере необходимости.

Как управлять продуктами

Если продукты уже приобретены, Коннова рекомендует делать заготовки: замораживать овощи, мясо и даже выпечку. Это поможет продлить срок их хранения и избежать порчи.

Осторожнее с перекусами

Отдельно Коннова обратила внимание на перекусы, такие как булочки или сэндвичи с кофе, которые, по её словам, не насыщают, но съедают бюджет. За те же 300-500 рублей можно приготовить полноценный приём пищи, который будет и полезнее, и дешевле.

Готовка дома — не всегда экономия

Приготовление пищи дома не всегда помогает сэкономить, особенно если учесть дополнительные расходы на проезд или топливо для поездки в магазин. Для многих решение может заключаться в готовых блюдах или недельных рационах.

Дети в магазине

Коннова также отметила, что дети могут стать причиной незапланированных расходов. Они часто просят купить что-то, и отказать им бывает сложнее, чем себе. Поэтому лучше не брать их с собой в магазин.

Уточнения

Суперма́ркет (supermarket с англ. — «сверхрынок») — крупный универса́м (универмаг самообслуживания) по продаже полного ассортимента пищевых продуктов и напитков, а также предметов домашнего хозяйства (товаров для детей, мыла, порошков для стирки, средств для мытья посуды, предметов санитарии и гигиены, бумажных изделий, книг в бумажных обложках, комнатных растений), товаров для домашних животных (собачьего и кошачьего кормов, предметов гигиены, игрушек и т. п.), автомобильных товаров, поздравительных открыток, косметики, посуды, лекарств (продающихся без рецепта), бытовой техники и т. п.



