Диета для малоподвижных: частые перекусы вместо плотных приёмов пищи

Диетолог Кайл Кроули считает, что традиционная система трёхразового питания уже не соответствует современным реалиям и перестала быть актуальной. Он отметил, что режим питания должен определяться степенью физической активности человека.
Питание в зависимости от активности
По словам Кроули, тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, например, офисным работникам, рекомендуется переходить на лёгкие, но частые приёмы пищи. Исследования показывают, что людям с низкой активностью достаточно питаться до шести раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать необходимый уровень энергии без переедания.
Для тех, кто регулярно занимается физическим трудом или активными тренировками, диетолог предлагает сохранить классическое трёхразовое питание. При этом завтрак должен быть самым сытным и содержать большое количество белка, сложных углеводов и клетчатки.
Особенности питания для ночной смены
Кроули также подчеркивает, что люди, работающие в ночные смены, нуждаются в особом режиме питания. Им следует плотно поесть перед началом смены, а во время работы перекусывать полезными продуктами. Последний приём пищи должен быть лёгким, чтобы не нарушать циркадные ритмы и обеспечить комфортное завершение дня.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.
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