Как приготовить особенный винегрет: сделайте эту заправку

Хоть винегрет — это традиционное блюдо русской кухни, но его можно приготовить по-другому, сделав вкусную заправку.

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Ингредиенты

Красный лук — 1 штука. Морковь — 1 штука. Картофель — 3 штуки. Свекла — 1 штука. Соленый огурец — 1 штука. Острая горчица — одна столовая ложка. Столовый уксус — одна столовая ложка. Растительное масло — две столовые ложки. Соль по вкусу.

Приготовление

Лук очистите, нарежьте крупными кусочками, залейте при помощи кипятка, а потом слейте жидкость. Картошку, морковку и свеклу отварите и порежьте кубиками. Соленый огурец также нарежьте кубиками.

Подготовленные овощи положите в салатник, хорошо их перемешайте, посолите по вкусу. Для приготовления заправки нужно смешать горчицу, растительное масло и уксус.

Заправьте салат этой заправкой и его можно подавать к столу.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

