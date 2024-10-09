Как приготовить особенный винегрет: сделайте эту заправку

Хоть винегрет — это традиционное блюдо русской кухни, но его можно приготовить по-другому, сделав вкусную заправку.
Лук очистите, нарежьте крупными кусочками, залейте при помощи кипятка, а потом слейте жидкость. Картошку, морковку и свеклу отварите и порежьте кубиками. Соленый огурец также нарежьте кубиками.
Подготовленные овощи положите в салатник, хорошо их перемешайте, посолите по вкусу. Для приготовления заправки нужно смешать горчицу, растительное масло и уксус.
Заправьте салат этой заправкой и его можно подавать к столу.
Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.