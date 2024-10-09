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Как приготовить особенный винегрет: сделайте эту заправку

Еда

Хоть винегрет — это традиционное блюдо русской кухни, но его можно приготовить по-другому, сделав вкусную заправку.

Как приготовить особенный винегрет: сделайте эту заправку
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты

  1. Красный лук — 1 штука.
  2. Морковь — 1 штука.
  3. Картофель — 3 штуки.
  4. Свекла — 1 штука.
  5. Соленый огурец — 1 штука.
  6. Острая горчица — одна столовая ложка.
  7. Столовый уксус — одна столовая ложка.
  8. Растительное масло — две столовые ложки.
  9. Соль по вкусу.

Приготовление

Лук очистите, нарежьте крупными кусочками, залейте при помощи кипятка, а потом слейте жидкость. Картошку, морковку и свеклу отварите и порежьте кубиками. Соленый огурец также нарежьте кубиками.

Подготовленные овощи положите в салатник, хорошо их перемешайте, посолите по вкусу. Для приготовления заправки нужно смешать горчицу, растительное масло и уксус.

Заправьте салат этой заправкой и его можно подавать к столу.

 

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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