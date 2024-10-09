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Самые популярные немецкие блюда: попробуйте приготовить их дома

1:26
Еда

Колбаска с квашеной капустой

Братвурст — вкусная немецкая колбаса, которую можно жарить на гриле или сковороде. Подавайте ее с квашеной капустой для классического сочетания вкусов.

Самые популярные немецкие блюда: попробуйте приготовить их дома
Фото: commons.wikimedia.org by Rkolarsky, CC BY-SA 3.0

Шницель

Шницель — это тонкая, панированная и обжаренная мясная котлета, обычно приготовленная из свинины или телятины. Подавайте блюдо с выжимкой лимонного сока.

Зауэрбратен

Это традиционное жаркое в горшочке, приготовленное из маринованной говядины, обычно приправленное уксусом, специями и травами. Мясо готовится на медленном огне до готовности и подается с ароматным соусом.

Kartoffelpuffer

Это немецкие картофельные оладьи. Их готовят, натирая картофель на терке, смешивая с мукой и яйцами, и обжаривая до золотистого цвета и хрустящей корочки. Их можно употреблять в качестве гарнира или даже в качестве основного блюда.

Крендели

Крендели — популярная немецкая закуска. Они имеют характерную скрученную форму и обычно посыпаются крупной солью. Вы можете испечь их дома и наслаждаться ими как вкусным лакомством.

Торт "Шварцвальд"

Торт "Шварцвальд" является известным немецким десертом. Он состоит из слоев шоколадного торта, взбитых сливок и вишни. Торт часто украшают шоколадной стружкой. 

Уточнения

Немецкая кухня объединяет разнообразные региональные гастрономические традиции, сложившиеся на территории современной Германии.

Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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