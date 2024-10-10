Запеканка с картошкой и баклажанами: блюдо без мяса, которое понравится даже мясоедам

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Рецепт запеканки с картофелем и баклажанами — это простое и сытное блюдо, которое готовится быстро и получается вкусным. Это отличный вариант как для ужина, так и в качестве гарнира к основному блюду из мяса на обед.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Баклажан — 200 г,

Картофель — 250 г,

Твёрдый сыр — 150 г,

Сливки — 250 г,

Куриное яйцо — 1 шт.,

Сушёный чеснок — 0,5 чайной ложки,

Соль и перец — по вкусу.

Инструкции:

Баклажан помыть, нарезать на кружочки, затем в виде соломки. Очистить картофель от кожуры и также нарезать соломкой, как и баклажаны. В миске смешать нарезанные баклажаны и картофель, добавить соль и перец по вкусу. Добавить сушёный чеснок и еще раз хорошо перемешать овощи со специями. Выложить овощи в форму для запекания, заранее смазанную растительным маслом. Натереть твёрдый сыр на средней тёрке. В миске взбить сливки с яйцом. Добавить треть сыра в заливку и хорошо перемешать. Вылить полученную заливку сверху на овощи и поставить запеканку в духовку, разогретую до 180 градусов С, примерно на 25-30 минут. Достать форму с запеканкой из духовки и посыпать её сверху оставшимся сыром. Затем поставить запеканку обратно в духовку на 10 минут, чтобы дать сыру расплавиться.

Запеканка с картофелем и баклажанами готова! Этот рецепт предоставляет возможность насладиться ароматным и питательным блюдом, которое легко готовить и отлично сочетается с различными добавками. Приятного аппетита!

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).



Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

