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Запеканка с картошкой и баклажанами: блюдо без мяса, которое понравится даже мясоедам

1:49
Еда

Рецепт запеканки с картофелем и баклажанами — это простое и сытное блюдо, которое готовится быстро и получается вкусным. Это отличный вариант как для ужина, так и в качестве гарнира к основному блюду из мяса на обед.

Запеканка с картошкой и баклажанами: блюдо без мяса, которое понравится даже мясоедам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Баклажан — 200 г,
  • Картофель — 250 г,
  • Твёрдый сыр — 150 г,
  • Сливки — 250 г,
  • Куриное яйцо — 1 шт.,
  • Сушёный чеснок — 0,5 чайной ложки,
  • Соль и перец — по вкусу.

Инструкции:

  1. Баклажан помыть, нарезать на кружочки, затем в виде соломки.
  2. Очистить картофель от кожуры и также нарезать соломкой, как и баклажаны.
  3. В миске смешать нарезанные баклажаны и картофель, добавить соль и перец по вкусу.
  4. Добавить сушёный чеснок и еще раз хорошо перемешать овощи со специями.
  5. Выложить овощи в форму для запекания, заранее смазанную растительным маслом.
  6. Натереть твёрдый сыр на средней тёрке.
  7. В миске взбить сливки с яйцом. Добавить треть сыра в заливку и хорошо перемешать.
  8. Вылить полученную заливку сверху на овощи и поставить запеканку в духовку, разогретую до 180 градусов С, примерно на 25-30 минут.
  9. Достать форму с запеканкой из духовки и посыпать её сверху оставшимся сыром. Затем поставить запеканку обратно в духовку на 10 минут, чтобы дать сыру расплавиться.

Запеканка с картофелем и баклажанами готова! Этот рецепт предоставляет возможность насладиться ароматным и питательным блюдом, которое легко готовить и отлично сочетается с различными добавками. Приятного аппетита!

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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