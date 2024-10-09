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Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

1:44
Еда

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму. Оно прекрасно сочетается с мясными блюдами и дополняет любой гарнир.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Фото: commons.wikimedia.org by Chaojoker, CC BY-SA 3.0

Для приготовления закуски вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • баклажаны — 1200 г;
  • болгарский перец — 4-5 штук;
  • горький перец — 1 штука;
  • чеснок — 1 головка;
  • сахар — 1 столовая ложка;
  • соль — 1 чайная ложка;
  • уксус 9% — 80 мл;
  • подсолнечное рафинированное масло — 100 мл.

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте баклажаны кубиками и положите их в глубокую миску.
  2. Пересыпьте баклажаны солью и оставьте на 30-40 минут.
  3. Почистите чеснок и разрежьте болгарский перец пополам, удалив семена.
  4. Горький перец можно оставить с семенами, если вы любите острые закуски. Измельчите перец и чеснок в блендере.
  5. Отожмите баклажаны от лишней жидкости и разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте баклажаны до золотистой корочки.
  6. Переложите перекрученные перцы и чеснок в кастрюлю, добавьте масло и уксус, доведите до кипения. Затем добавьте обжаренные баклажаны, всыпьте сахар и соль. Кипятите смесь в течение 10 минут.
  7. Разложите горячую закуску в сухие стерильные банки.
  8. Закройте банки крышками и переверните их вверх дном, укутав тёплым одеялом до полного остывания.

Закуска из баклажанов по-грузински готова. Храните её в прохладном месте, например, в холодильнике или в кладовке.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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