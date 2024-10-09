Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
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Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму. Оно прекрасно сочетается с мясными блюдами и дополняет любой гарнир.
Фото: commons.wikimedia.org by Chaojoker, CC BY-SA 3.0
Для приготовления закуски вам понадобятся следующие ингредиенты:
- баклажаны — 1200 г;
- болгарский перец — 4-5 штук;
- горький перец — 1 штука;
- чеснок — 1 головка;
- сахар — 1 столовая ложка;
- соль — 1 чайная ложка;
- уксус 9% — 80 мл;
- подсолнечное рафинированное масло — 100 мл.
Процесс приготовления:
- Нарежьте баклажаны кубиками и положите их в глубокую миску.
- Пересыпьте баклажаны солью и оставьте на 30-40 минут.
- Почистите чеснок и разрежьте болгарский перец пополам, удалив семена.
- Горький перец можно оставить с семенами, если вы любите острые закуски. Измельчите перец и чеснок в блендере.
- Отожмите баклажаны от лишней жидкости и разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте баклажаны до золотистой корочки.
- Переложите перекрученные перцы и чеснок в кастрюлю, добавьте масло и уксус, доведите до кипения. Затем добавьте обжаренные баклажаны, всыпьте сахар и соль. Кипятите смесь в течение 10 минут.
- Разложите горячую закуску в сухие стерильные банки.
- Закройте банки крышками и переверните их вверх дном, укутав тёплым одеялом до полного остывания.
Закуска из баклажанов по-грузински готова. Храните её в прохладном месте, например, в холодильнике или в кладовке.
Уточнения
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру