Как правильно употреблять белок в пожилом возрасте: советы эндокринолога

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Белок играет ключевую роль в поддержании здоровья, особенно у пожилых людей, отметил диетолог-эндокринолог Антон Поляков. Белок участвует в синтезе гормонов, ферментов, соединительной и мышечной ткани, а также отвечает за выработку нейромедиаторов. Недостаток белка может привести к тому, что организм начнет использовать свои внутренние запасы.

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Суточная норма белка для женщин составляет 200-300 г, для мужчин — 300-400 г, однако при активном образе жизни или занятиях спортом эта норма увеличивается. Пожилым людям белок особенно необходим, так как организм продолжает обновлять ткани.

Однако Поляков советует пожилым людям избегать красного мяса из-за содержащегося в нем метионина, который может повысить риск развития опухолей. Вместо красного мяса можно отдать предпочтение рыбе, морепродуктам и птице, которые легче усваиваются и столь же питательны.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом. Является экспертом в области питания. Врачи-диетологи занимаются лечением ожирения, а также дают рекомендации пациентам по вопросам правильного питания, ведения здорового образа жизни, либо ставят цели для достижения определённых результатов, связанных со здоровьем.



