Самые опасные сладости: врач рассказала, какие продукты лучше избегать

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Сладости, как предупреждают врачи, могут серьезно навредить здоровью. Диетолог Елена Соломатина назвала самые опасные для здоровья сладкие продукты, которые, к сожалению, часто покупаются россиянами. По словам специалиста, наибольший вред организму наносят вафли, карамель и батончики из-за высокого содержания сахара, трансжиров и искусственных ароматизаторов.

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Трансжиры и избыток сахара разрушают клеточные мембраны и вызывают засахаривание белков, что мешает им выполнять свои функции. Это негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе, повышая уровень холестерина и увеличивая риск инсультов и инфарктов. Также возникает зависимость от сладостей, с которой нужно бороться, пересматривая рацион.

Соломатина отметила, что для снижения тяги к сахару можно добавить в рацион продукты, богатые хромом и триптофаном. К источникам хрома относятся говяжья печень, яйца, индейка, фундук, кукуруза, свекла, брокколи и персики. Триптофан можно получить из белков животного и растительного происхождения, таких как молочная продукция, рыба, грибы, овес и сухофрукты.

Уточнения

Трансжиры́ (трансизомéры жирных кислот, ТЖК) — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод».



