Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали, как повысить давление без таблеток
Любовь Успенская отменила ближайшие концерты после исчезновения дочери
Инфекционист рассказал о том, как можно заразиться опасным вирусом Марбург
Парфюмерия осени 2024: от лесных ароматов до умами
Чай после обеда: почему это плохая идея
Важная кнопка в вашем авто: секретный способ запуска двигателя после аварии
Эксперты рассказали о значении открытий нобелевских лауреатов по химии
Телеведущая Екатерина Андреева перевоплотилась в японскую гейшу
Астрономы развенчали миф о крупных астероидах в околоземном пространстве

Специи в упаковке: безопасность и сохранение вкуса на первом месте

Еда

Без специй на кухне не обойтись, но важно понимать, где их лучше покупать. Сотрудник университета «Росбиотех» Дмитрий Быстров объяснил, что покупка специй на развес, хоть и кажется более экономичным вариантом, может нанести вред. Специи, продаваемые на рынках или в небольших торговых точках, могут содержать примеси, пыль и даже насекомых, а также часто хранятся в ненадлежащих условиях.

Специи в упаковке: безопасность и сохранение вкуса на первом месте
Фото: commons.wikimedia.org by MikaelF, CC BY-SA 3.0

Быстров отметил, что специи в заводской упаковке хоть и дороже, но безопаснее. На всех этапах производства проводится контроль качества, который предотвращает попадание в продукт вредных веществ. В упаковке также указываются сроки изготовления и годности, что дает покупателю уверенность в свежести товара.

Кроме того, герметичная упаковка защищает специи от потери аромата, цвета и вкуса, а также сохраняет их полезные свойства. На развес же специи, хранящиеся на открытом воздухе, быстро теряют свои качества.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Туризм
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился Аудио 
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ
Авто
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Последние материалы
Инфекционист рассказал о том, как можно заразиться опасным вирусом Марбург
Парфюмерия осени 2024: от лесных ароматов до умами
Чай после обеда: почему это плохая идея
Важная кнопка в вашем авто: секретный способ запуска двигателя после аварии
Эксперты рассказали о значении открытий нобелевских лауреатов по химии
Телеведущая Екатерина Андреева перевоплотилась в японскую гейшу
Астрономы развенчали миф о крупных астероидах в околоземном пространстве
Путин рассказал, что в России практически нет безработицы
Военные группировки "Юг" прорвали застывший рубеж на Северском направлении
"Украинские" истебители F-16 из Дании так и не взлетели. На очереди - из Нидерландов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.