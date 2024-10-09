Специи в упаковке: безопасность и сохранение вкуса на первом месте

Без специй на кухне не обойтись, но важно понимать, где их лучше покупать. Сотрудник университета «Росбиотех» Дмитрий Быстров объяснил, что покупка специй на развес, хоть и кажется более экономичным вариантом, может нанести вред. Специи, продаваемые на рынках или в небольших торговых точках, могут содержать примеси, пыль и даже насекомых, а также часто хранятся в ненадлежащих условиях.

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Быстров отметил, что специи в заводской упаковке хоть и дороже, но безопаснее. На всех этапах производства проводится контроль качества, который предотвращает попадание в продукт вредных веществ. В упаковке также указываются сроки изготовления и годности, что дает покупателю уверенность в свежести товара.

Кроме того, герметичная упаковка защищает специи от потери аромата, цвета и вкуса, а также сохраняет их полезные свойства. На развес же специи, хранящиеся на открытом воздухе, быстро теряют свои качества.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.



