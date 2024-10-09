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Лапша и здоровье: как приготовить её с пользой для организма

1:09
Еда

Лапша быстрого приготовления может стать более полезной, если подойти к ее приготовлению с правильным подходом. Диетолог Наталья Круглова объяснила, что улучшить питательные свойства этого продукта можно, добавив к нему зелень, овощи, отварное мясо, вареные яйца или нежирный сыр. Эти добавки помогут сделать блюдо более полноценным, обеспечив организм белками, витаминами и минералами, которых не хватает в самой лапше.

Лапша и здоровье: как приготовить её с пользой для организма
Фото: upload.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 4.0

Круглова отметила, что лапша быстрого приготовления, как правило, содержит лишь быстрые углеводы, которые не дают ощущения насыщения надолго. Более того, обилие специй в таких продуктах стимулирует аппетит, мешая процессу насыщения. Лапша также практически не содержит витаминов и минералов, что делает её с точки зрения нутритивной ценности "пустым" продуктом.

Хотя лапша быстрого приготовления не несет серьезного вреда здоровью, Круглова рекомендует ограничить ее употребление до 1-2 раз в месяц, чтобы минимизировать ее влияние на организм.

Уточнения

Лапша быстрого приготовления — макаронное изделие в виде предварительно приготовленного и высушенного блока и приправы к нему. Эти сухие блоки предназначены для замачивания в кипятке в течение нескольких минут перед употреблением.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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