Лапша и здоровье: как приготовить её с пользой для организма

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Лапша быстрого приготовления может стать более полезной, если подойти к ее приготовлению с правильным подходом. Диетолог Наталья Круглова объяснила, что улучшить питательные свойства этого продукта можно, добавив к нему зелень, овощи, отварное мясо, вареные яйца или нежирный сыр. Эти добавки помогут сделать блюдо более полноценным, обеспечив организм белками, витаминами и минералами, которых не хватает в самой лапше.

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Круглова отметила, что лапша быстрого приготовления, как правило, содержит лишь быстрые углеводы, которые не дают ощущения насыщения надолго. Более того, обилие специй в таких продуктах стимулирует аппетит, мешая процессу насыщения. Лапша также практически не содержит витаминов и минералов, что делает её с точки зрения нутритивной ценности "пустым" продуктом.

Хотя лапша быстрого приготовления не несет серьезного вреда здоровью, Круглова рекомендует ограничить ее употребление до 1-2 раз в месяц, чтобы минимизировать ее влияние на организм.

Уточнения

Лапша быстрого приготовления — макаронное изделие в виде предварительно приготовленного и высушенного блока и приправы к нему. Эти сухие блоки предназначены для замачивания в кипятке в течение нескольких минут перед употреблением.



