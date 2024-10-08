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Пышный шоколадный кекс в духовке: безумно вкусный и очень простой в приготовлении

1:53
Еда

Шоколадный кекс сочетает в себе роскошный вид и нежнейший вкус. Если полить десерт глазурью, его будет не стыдно подать даже к праздничному столу. Мы использовали для  глазури горький шоколад, но при желании можно заменить его на молочный или белый.

Пышный шоколадный кекс в духовке: безумно вкусный и очень простой в приготовлении
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки;
  • пачка маргарина;
  • 1 стакан сахара;
  • 100 мл молока;
  • 2 яйца;
  • 1 чайная ложка соды;
  • 3 столовых ложки какао-порошка;

для шоколадной глазури:

  • плитка горького шоколада;
  • 2 столовых ложки молока;
  • 50 г сахарной пудры.

Приготовление:

  1. Яйца взбить с сахаром.
  2. В миске растопить маргарин и добавить к взбитым яйцам, тщательно перемешать.
  3. Добавить гашённую уксусом соду, влить молоко и снова хорошенько перемешать все ингредиенты.
  4. В несколько приёмов добавить муку, каждый раз хорошо перемешивая. Вымесить тугое, но достаточно жидкое тесто.
  5. Всыпать в тесто какао-порошок и перемешать до равномерного цвета.
  6. Форму для кекса слегка смазать растительным маслом. Вылить тесто и равномерно распределить.
  7. Выпекать в течение 40 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Готовность можно проверить спичкой или зубочисткой - она должна остаться сухой.
  8. Приготовить глазурь: в сотейник всыпать сахарную пудру и влить молоко.
    Поставьте на небольшой огонь. Когда закипит, добавить поломанный на кусочки шоколад. Варить до растворения шоколада и загустения.
  9. Пока кекс горячий, полить его тёплой глазурью.

Когда десерт немного остынет, его можно подавать к столу. Но и в холодном виде он очень вкусен. Приятного аппетита!

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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