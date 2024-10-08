Пышный шоколадный кекс в духовке: безумно вкусный и очень простой в приготовлении

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Шоколадный кекс сочетает в себе роскошный вид и нежнейший вкус. Если полить десерт глазурью, его будет не стыдно подать даже к праздничному столу. Мы использовали для глазури горький шоколад, но при желании можно заменить его на молочный или белый.

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Ингредиенты:

2 стакана муки;

пачка маргарина;

1 стакан сахара;

100 мл молока;

2 яйца;

1 чайная ложка соды;

3 столовых ложки какао-порошка;

для шоколадной глазури:

плитка горького шоколада;

2 столовых ложки молока;

50 г сахарной пудры.

Приготовление:

Яйца взбить с сахаром. В миске растопить маргарин и добавить к взбитым яйцам, тщательно перемешать. Добавить гашённую уксусом соду, влить молоко и снова хорошенько перемешать все ингредиенты. В несколько приёмов добавить муку, каждый раз хорошо перемешивая. Вымесить тугое, но достаточно жидкое тесто. Всыпать в тесто какао-порошок и перемешать до равномерного цвета. Форму для кекса слегка смазать растительным маслом. Вылить тесто и равномерно распределить. Выпекать в течение 40 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Готовность можно проверить спичкой или зубочисткой - она должна остаться сухой. Приготовить глазурь: в сотейник всыпать сахарную пудру и влить молоко.

Поставьте на небольшой огонь. Когда закипит, добавить поломанный на кусочки шоколад. Варить до растворения шоколада и загустения. Пока кекс горячий, полить его тёплой глазурью.

Когда десерт немного остынет, его можно подавать к столу. Но и в холодном виде он очень вкусен. Приятного аппетита!

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.



Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



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