Пышный шоколадный кекс в духовке: безумно вкусный и очень простой в приготовлении

Шоколадный кекс сочетает в себе роскошный вид и нежнейший вкус. Если полить десерт глазурью, его будет не стыдно подать даже к праздничному столу. Мы использовали для глазури горький шоколад, но при желании можно заменить его на молочный или белый.
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Ингредиенты:
2 стакана муки;
пачка маргарина;
1 стакан сахара;
100 мл молока;
2 яйца;
1 чайная ложка соды;
3 столовых ложки какао-порошка;
для шоколадной глазури:
плитка горького шоколада;
2 столовых ложки молока;
50 г сахарной пудры.
Приготовление:
Яйца взбить с сахаром.
В миске растопить маргарин и добавить к взбитым яйцам, тщательно перемешать.
Добавить гашённую уксусом соду, влить молоко и снова хорошенько перемешать все ингредиенты.
В несколько приёмов добавить муку, каждый раз хорошо перемешивая. Вымесить тугое, но достаточно жидкое тесто.
Всыпать в тесто какао-порошок и перемешать до равномерного цвета.
Форму для кекса слегка смазать растительным маслом. Вылить тесто и равномерно распределить.
Выпекать в течение 40 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Готовность можно проверить спичкой или зубочисткой - она должна остаться сухой.
Приготовить глазурь: в сотейник всыпать сахарную пудру и влить молоко. Поставьте на небольшой огонь. Когда закипит, добавить поломанный на кусочки шоколад. Варить до растворения шоколада и загустения.
Пока кекс горячий, полить его тёплой глазурью.
Когда десерт немного остынет, его можно подавать к столу. Но и в холодном виде он очень вкусен. Приятного аппетита!
Уточнения
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.