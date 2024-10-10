Как приготовить изумительный салат из пекинской капусты с яйцами

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Пекинская капуста - отличный ингредиент для приготовления свежих, легких и вкусных салатов. Она обладает приятным хрустящим вкусом, а также богата полезными веществами. Сочетание пекинской капусты с яйцами создаёт замечательную гармонию вкусов и текстур. Этот простой и быстрый в приготовлении салат станет отличным дополнением к любому обеду или ужину.

Ингредиенты:

1 кочан пекинской капусты, нашинкованной

4 вареных яйца, порезанных кубиками

2 ст.л. растительного масла

1 ст.л. уксуса (винного или яблочного)

1 ст.л. горчицы

Соль и черный перец по вкусу

Приготовление:

Тщательно промойте и высушите листья пекинской капусты. Нашинкуйте ее на тонкие полоски. Переложите капусту в салатник. Приготовьте заправку: в небольшой емкости смешайте растительное масло, уксус, горчицу, соль и перец. Полейте капусту заправкой и аккуратно перемешайте. Добавьте нарезанные кубиками вареные яйца и еще раз перемешайте.

Для дополнительного вкуса и аромата вы можете добавить в салат:

Измельченный чеснок

Зелёный лук или укроп

Натертую морковь

Грецкие орехи или кедровые орешки

Сразу подавайте салат к столу, пока капуста сохраняет свежесть и хрустящую текстуру. Этот простой в приготовлении салат из пекинской капусты с яйцами прекрасно дополнит любое основное блюдо или может быть самостоятельным легким перекусом. Побалуйте своих близких этим ярким и вкусным салатом!