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Как приготовить изумительный салат из пекинской капусты с яйцами

1:44
Еда

Пекинская капуста - отличный ингредиент для приготовления свежих, легких и вкусных салатов. Она обладает приятным хрустящим вкусом, а также богата полезными веществами. Сочетание пекинской капусты с яйцами создаёт замечательную гармонию вкусов и текстур. Этот простой и быстрый в приготовлении салат станет отличным дополнением к любому обеду или ужину.

Ингредиенты:

  • 1 кочан пекинской капусты, нашинкованной
  • 4 вареных яйца, порезанных кубиками
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. уксуса (винного или яблочного)
  • 1 ст.л. горчицы
  • Соль и черный перец по вкусу

Приготовление:

  1. Тщательно промойте и высушите листья пекинской капусты. Нашинкуйте ее на тонкие полоски.
  2. Переложите капусту в салатник.
  3. Приготовьте заправку: в небольшой емкости смешайте растительное масло, уксус, горчицу, соль и перец.
  4. Полейте капусту заправкой и аккуратно перемешайте.
  5. Добавьте нарезанные кубиками вареные яйца и еще раз перемешайте.

Для дополнительного вкуса и аромата вы можете добавить в салат:

  • Измельченный чеснок
  • Зелёный лук или укроп
  • Натертую морковь
  • Грецкие орехи или кедровые орешки

Сразу подавайте салат к столу, пока капуста сохраняет свежесть и хрустящую текстуру. Этот простой в приготовлении салат из пекинской капусты с яйцами прекрасно дополнит любое основное блюдо или может быть самостоятельным легким перекусом. Побалуйте своих близких этим ярким и вкусным салатом!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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