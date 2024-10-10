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Пересолили? Вот что нужно добавить в суп, чтобы вернуть идеальный вкус

2:32
Еда

Всем знакома ситуация, когда при приготовлении супа или бульона мы немного переборщили с солью. В таком случае многие сразу же выбрасывают испорченное блюдо, не зная, что существует множество эффективных способов, как спасти пересоленный суп.

Пересолили? Вот что нужно добавить в суп, чтобы вернуть идеальный вкус
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Если вы добавили слишком много соли в свой суп, не стоит расстраиваться. Существует множество проверенных способов, как вернуть блюдо к идеальному вкусу. Мы расскажем вам о самых эффективных хитростях, которые помогут спасти пересоленный суп.

Разбавление водой или бульоном

Самый простой способ уменьшить концентрацию соли — это просто разбавить суп водой или дополнительным бульоном. Добавляйте жидкость постепенно, пробуя и контролируя вкус. Это поможет развести соль и сделать ее вкус менее ярким.

Использование картофеля

Картофель — настоящий спасатель пересоленных блюд. Нарежьте несколько ломтиков картофеля и добавьте их в суп. Картофель впитает в себя часть соли, смягчив ее вкус. Оставьте их вариться в супе до готовности и затем удалите.

Добавление крахмала

Если разбавление жидкостью и добавление картофеля не помогают, попробуйте добавить немного крахмала. Разведите 1-2 ст. л. крахмала в небольшом количестве холодной воды, затем введите эту смесь в суп. Крахмал связывает избыток соли.

Кисло-сладкие ингредиенты

Хорошо сочетаются с пересоленным супом кислые или сладкие ингредиенты. Добавьте ложку сметаны, нежирного йогурта, лимонного сока или немного меда. Они помогут сбалансировать вкус блюда.

Сливки или молоко

Жирные молочные продукты, такие как сливки или цельное молоко, способны смягчить и сгладить излишнюю солёность супа. Добавьте их в небольшом количестве и попробуйте вкус.

Зелень и пряные травы

Свежая зелень, такая как петрушка, укроп, базилик, а также сушёные травы и специи помогают оттенить и сбалансировать резкость соли. Добавьте их в суп незадолго до подачи.

Если вы всё-таки пересолили суп, не спешите его выбрасывать. Попробуйте применить одну или несколько из этих простых хитростей — и вы вернете блюду идеальный вкус! Больше не повторяйте ошибок и наслаждайтесь по-настоящему вкусным супом.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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