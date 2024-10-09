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Термическая обработка сокращает пользу грибов вдвое: стоит ли их есть

1:10
Еда

Диетолог Вера Денежка предупредила, что грибы, несмотря на их популярность и полезные свойства, могут представлять определенную угрозу для здоровья, особенно при заболеваниях печени и почек. Она рассказала, что грибы, хотя и содержат витамины группы В и D, а также важные микроэлементы, такие как железо, магний, калий и цинк, при термической обработке теряют до половины этих полезных веществ. В сушеных и маринованных грибах полезные элементы также присутствуют в минимальных количествах.

Термическая обработка сокращает пользу грибов вдвое: стоит ли их есть
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Помимо этого, грибы содержат танины, фитаты и сапонины, которые могут препятствовать усвоению нутриентов. Регулярное и чрезмерное употребление грибов может повысить уровень билирубина в крови и привести к разрушению гемоглобина, а также деформации эритроцитов, что может уменьшить их количество.

Особенно осторожными с грибами должны быть люди с заболеваниями печени и почек, так как даже небольшое их количество может привести к нарушению работы этих органов, вызвав рост печеночных ферментов и креатинина.

Уточнения

Гемоглоби́н (от др.-греч. αἷμα «кровь» + лат. globus «шар») (Hb или Hgb) — сложный железосодержащий белок, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. У позвоночных животных содержится в эритроцитах, у большинства беспозвоночных растворён в плазме крови (эритрокруорин) и может присутствовать в других тканях.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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