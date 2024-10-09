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Диетолог предупредила пожилых: тилапия — рыба, которой стоит избегать

0:56
Еда

Диетолог Елена Соломатина предупредила пожилых людей о рисках, связанных с употреблением тилапии, которая может стать источником токсинов и тяжелых металлов. Она отметила, что условия выращивания рыбы играют ключевую роль: если в процессе допущены нарушения, тилапия способна накапливать вредные вещества. Для пожилых людей, чей организм ослаблен и иммунная система работает хуже, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Диетолог предупредила пожилых: тилапия — рыба, которой стоит избегать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Отследить путь тилапии от фермы до прилавка зачастую сложно, а доверять продавцам на слово небезопасно. Соломатина советует сократить употребление этой рыбы до минимума — даже людям с крепким здоровьем следует есть ее не чаще одного раза в месяц.

Еще одной потенциально опасной рыбой она назвала тунца: чем старше рыба, тем больше в ней может накапливаться ртути.

Уточнения

Токси́н (др.-греч. τοξικός [toxikos] «ядовитый») — яд биологического происхождения. Наука о ядах биологического происхождения — токсинология.
Вырабатываются, например, опухолевыми клетками, инфекционными (от лат. inficio «насыщать; заражать») агентами — бактериями, грибами (микотоксины) или паразитами, в частности, гельминтами. Обширная группа токсинов вырабатывается растениями (фитотоксины) и морскими беспозвоночными.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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