Лучшие сорта для фаршированных перцев: советы агронома

Фаршированные перцы могут не получиться, если неправильно подобрать сорта для приготовления. Специалист по сельскому хозяйству Алексей Володихин в своем телеграм-канале дал рекомендации по выбору сортов перца, которые лучше всего подходят для фарширования.
Агроном советует использовать конусовидные сорта перца. Эти овощи легче заполнять начинкой, так как мясо или другие добавки равномерно распределяются по внутренней форме. Плотная мякоть и кожура делают такие перцы более устойчивыми к длительному тушению, что предотвращает их разваливание.
Конусовидные перцы также удобны для заморозки: их можно компактно складывать друг в друга, как стаканчики, и хранить в морозильной камере. Это упрощает заготовку перцев на зиму.
Наиболее урожайными и подходящими для фарширования сортами являются "Снегопад", "Желтый бык", "Тополин", "Факир" и "Гордость России".
Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой.
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