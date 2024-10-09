Лучшие сорта для фаршированных перцев: советы агронома

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Фаршированные перцы могут не получиться, если неправильно подобрать сорта для приготовления. Специалист по сельскому хозяйству Алексей Володихин в своем телеграм-канале дал рекомендации по выбору сортов перца, которые лучше всего подходят для фарширования.

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Агроном советует использовать конусовидные сорта перца. Эти овощи легче заполнять начинкой, так как мясо или другие добавки равномерно распределяются по внутренней форме. Плотная мякоть и кожура делают такие перцы более устойчивыми к длительному тушению, что предотвращает их разваливание.

Конусовидные перцы также удобны для заморозки: их можно компактно складывать друг в друга, как стаканчики, и хранить в морозильной камере. Это упрощает заготовку перцев на зиму.

Наиболее урожайными и подходящими для фарширования сортами являются "Снегопад", "Желтый бык", "Тополин", "Факир" и "Гордость России".

Уточнения

Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой.



