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Лучшие сорта для фаршированных перцев: советы агронома

1:01
Еда

Фаршированные перцы могут не получиться, если неправильно подобрать сорта для приготовления. Специалист по сельскому хозяйству Алексей Володихин в своем телеграм-канале дал рекомендации по выбору сортов перца, которые лучше всего подходят для фарширования.

Лучшие сорта для фаршированных перцев: советы агронома
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Агроном советует использовать конусовидные сорта перца. Эти овощи легче заполнять начинкой, так как мясо или другие добавки равномерно распределяются по внутренней форме. Плотная мякоть и кожура делают такие перцы более устойчивыми к длительному тушению, что предотвращает их разваливание.

Конусовидные перцы также удобны для заморозки: их можно компактно складывать друг в друга, как стаканчики, и хранить в морозильной камере. Это упрощает заготовку перцев на зиму.

Наиболее урожайными и подходящими для фарширования сортами являются "Снегопад", "Желтый бык", "Тополин", "Факир" и "Гордость России".

Уточнения

Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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