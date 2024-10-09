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Как сделать вкусную и ароматную намазку для бутербродов из творога

2:17
Еда

Творог — один из самых полезных и питательных продуктов, который прекрасно подходит для создания вкусных намазок для бутербродов. Такая творожная намазка станет отличной альтернативой покупным сырам, плавленым сырным пастам и маслам.

Как сделать вкусную и ароматную намазку для бутербродов из творога
Фото: flickr.com by nvarchar, CC BY-SA 2.0

Намазка из творога получается очень нежной, воздушной и ароматной. Она не только вкусная, но и полезная, так как в ней содержится много белка, кальция, витаминов и полезных минеральных веществ.

Предлагаем вам простой и быстрый рецепт приготовления вкусной творожной намазки для бутербродов. Вы можете приготовить ее из обычного творога или использовать творожный сыр.

Ингредиенты:

  • 300 г творога или творожного сыра
  • 50 г сливочного масла
  • 2-3 ст. л. молока
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. свежей зелени (укроп, петрушка, базилик)
  • Соль, черный перец — по вкусу

Приготовление:

  • Поместите творог или творожный сыр в блендер или чашу кухонного комбайна.
  • Добавьте сливочное масло, молоко, лимонный сок, соль и перец. Взбейте все ингредиенты в однородную массу до получения мягкой, пластичной консистенции.
  • Если намазка получается слишком густой, можно добавить еще немного молока. Если слишком жидкая — ещё чуть-чуть творога.
  • В самом конце введите рубленую свежую зелень и перемешайте.
  • Переложите готовую творожную намазку в удобную для хранения емкость и поместите в холодильник на 30 минут, чтобы она хорошо остыла и загустела.

Теперь ваша вкусная творожная намазка для бутербродов готова! Она получается невероятно нежной, мягкой и ароматной.

Нанесите её на ломтики хлеба, тостов или крекеров. Украсьте зеленью, ягодами или ломтиками свежих овощей. Такая закуска станет отличным вариантом для завтрака, перекуса или лёгкого ужина.

Готовьте эту простую и полезную творожную намазку для бутербродов, и вы всегда будете иметь под рукой вкусную и питательную основу для своих любимых бутербродов!

Уточнения

Творо́г — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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