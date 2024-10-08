Как быстро и вкусно пожарить рыбу на сковороде: она будет просто таять во рту

Вкусно пожарить рыбу совсем не сложно, главное — правильно её подготовить. Раскрываем лайфхаки по жарке этого полезного продукта.
Пожарить можно любую рыбу, но некоторые виды подходят для этого лучше остальных. Так, тилапия, сом, окунь, пикша, треска просто рождены для сковороды. А вот слишком нежные лосось, форель или макрурус лучше оставить для запекания или гриля — при переворачивании на сковороде они так и норовят развалиться.
Перед готовкой тушку рыбы нужно тщательно промыть струёй проточной холодной воды. Чешую легче всего удалять, ведя ножом "против шерсти". Ещё рыбу нужно хорошенько выпотрошить — так, чтобы внутри не осталось ни кусочка внутренностей.
Очищенную тушку нарезаем на куски — они должны быть не толще 1 см, чтобы быстро и равномерно прожариться. Если рыба небольшая, её можно пожарить целиком — так даже интереснее.
Перед жаркой рыбу нужно обязательно обсушить, промокнув куски или тушку со всех сторон бумажным или кухонным полотенцем. Это очень важно! Если жарить мокрую рыбу — не видать вам идеальной хрустящей корочки как своих ушей. Кроме того, хорошо обсушенная рыба не будет "плеваться" маслом во время жарки.
Чтобы аромат и вкус рыбы лучше раскрылись, её можно снабдить приправами, например, солью и чёрным перцем. Если это для вас слишком просто, то используйте базилик, лимонную мелиссу, майоран, эстрагон, тимьян, розмарин, шалфей и т. д.
Налейте растительное масло, чтобы оно покрыло дно сковороды, и разогрейте на среднем огне. Аккуратно выложите на сковороду рыбу кожей вниз (если она есть). Учтите, рыбе не должно быть слишком тесно, иначе она будет тушиться, а не жариться.
Обжаривайте куски рыбы по 3-5 минут с каждой стороны. Если тушки целые, то жарить нужно дольше — по 7-10 минут. Проверить готовность можно вилкой, отщипнув маленький кусочек — он должен быть полностью прозрачным.
Выложите готовую рыбу на тарелку с бумажным полотенцем — оно впитает излишки масла.
Подавайте рыбу с любым гарниром. По желанию можно полить её лимонным соком Приятного аппетита!
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.
Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра).
Сковорода́ — посуда для приготовления (жарки, тушения и так далее), разогрева пищи и других целей.
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