Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продукты длительного хранения — это не всегда безопасно: предупреждение эксперта
Как избавиться от отеков за пару часов: простые лайфхаки для свежего лица
Почему автовладельцев так часто обманывают в автосервисах и как этого избежать
Определены страны с самыми дешёвыми тарифами на такси
Как получить рекордный урожай кабачков: этот трюк работает каждый раз
Почему ваша капуста болеет: вот как навсегда избавиться от проблем
Подпись мира: Пашинян заявил о готовности подписать договор с Азербайджаном
Гендиректор ИТЭР Пьетро Барабаски посетил Россию для встреч с ключевыми фигурами проекта
Собаки с огромным сердцем: список самых дружелюбных пород

Как быстро и вкусно пожарить рыбу на сковороде: она будет просто таять во рту

2:32
Еда

Вкусно пожарить рыбу совсем не сложно, главное — правильно её подготовить. Раскрываем лайфхаки по жарке этого полезного продукта.

Как быстро и вкусно пожарить рыбу на сковороде: она будет просто таять во рту
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Выбор сорта

Пожарить можно любую рыбу, но некоторые виды подходят для этого лучше остальных. Так, тилапия, сом, окунь, пикша, треска просто рождены для сковороды. А вот слишком нежные лосось, форель или макрурус лучше оставить для запекания или гриля — при переворачивании на сковороде они так и норовят развалиться.

Чистка рыбы

Перед готовкой тушку рыбы нужно тщательно промыть струёй проточной холодной воды. Чешую легче всего удалять, ведя ножом "против шерсти". Ещё рыбу нужно хорошенько выпотрошить — так, чтобы внутри не осталось ни кусочка внутренностей.

Нарезка

Очищенную тушку нарезаем на куски — они должны быть не толще 1 см, чтобы быстро и равномерно прожариться. Если рыба небольшая, её можно пожарить целиком — так даже интереснее.

Осушка

Перед жаркой рыбу нужно обязательно обсушить, промокнув куски или тушку со всех сторон бумажным или кухонным полотенцем. Это очень важно! Если жарить мокрую рыбу — не видать вам идеальной хрустящей корочки как своих ушей. Кроме того, хорошо обсушенная рыба не будет "плеваться" маслом во время жарки.

Пряности и травы

Чтобы аромат и вкус рыбы лучше раскрылись, её можно снабдить приправами, например, солью и чёрным перцем. Если это для вас слишком просто, то используйте базилик, лимонную мелиссу, майоран, эстрагон, тимьян, розмарин, шалфей и т. д.

Жарка

Налейте растительное масло, чтобы оно покрыло дно сковороды, и разогрейте на среднем огне. Аккуратно выложите на сковороду рыбу кожей вниз (если она есть). Учтите, рыбе не должно быть слишком тесно, иначе она будет тушиться, а не жариться.

Обжаривайте куски рыбы по 3-5 минут с каждой стороны. Если тушки целые, то жарить нужно дольше — по 7-10 минут. Проверить готовность можно вилкой, отщипнув маленький кусочек — он должен быть полностью прозрачным.

Выложите готовую рыбу на тарелку с бумажным полотенцем — оно впитает излишки масла.

Подавайте рыбу с любым гарниром. По желанию можно полить её лимонным соком Приятного аппетита!

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра).

Сковорода́ — посуда для приготовления (жарки, тушения и так далее), разогрева пищи и других целей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Полезно ли спать с домашними животными
Домашние животные
Полезно ли спать с домашними животными Аудио 
Сотрудничество России и США в космосе: феноменальный успех, по мнению главы NASA
Наука и техника
Сотрудничество России и США в космосе: феноменальный успех, по мнению главы NASA Аудио 
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Как убрать царапины на лобовом стекле
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
В Китае сообщили об успехах России в сфере микроэлектроники
Полезно ли спать с домашними животными
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Последние материалы
Продукты длительного хранения — это не всегда безопасно: предупреждение эксперта
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер
Как быстро и вкусно пожарить рыбу на сковороде: она будет просто таять во рту
Как избавиться от отеков за пару часов: простые лайфхаки для свежего лица
Байден отменил присутствие на саммите в Германии. Для Украины это плохая новость
Почему автовладельцев так часто обманывают в автосервисах и как этого избежать
Определены страны с самыми дешёвыми тарифами на такси
Как получить рекордный урожай кабачков: этот трюк работает каждый раз
Почему ваша капуста болеет: вот как навсегда избавиться от проблем
Подпись мира: Пашинян заявил о готовности подписать договор с Азербайджаном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.