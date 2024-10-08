Как быстро и вкусно пожарить рыбу на сковороде: она будет просто таять во рту

2:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусно пожарить рыбу совсем не сложно, главное — правильно её подготовить. Раскрываем лайфхаки по жарке этого полезного продукта.

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Выбор сорта

Пожарить можно любую рыбу, но некоторые виды подходят для этого лучше остальных. Так, тилапия, сом, окунь, пикша, треска просто рождены для сковороды. А вот слишком нежные лосось, форель или макрурус лучше оставить для запекания или гриля — при переворачивании на сковороде они так и норовят развалиться.

Чистка рыбы

Перед готовкой тушку рыбы нужно тщательно промыть струёй проточной холодной воды. Чешую легче всего удалять, ведя ножом "против шерсти". Ещё рыбу нужно хорошенько выпотрошить — так, чтобы внутри не осталось ни кусочка внутренностей.

Нарезка

Очищенную тушку нарезаем на куски — они должны быть не толще 1 см, чтобы быстро и равномерно прожариться. Если рыба небольшая, её можно пожарить целиком — так даже интереснее.

Осушка

Перед жаркой рыбу нужно обязательно обсушить, промокнув куски или тушку со всех сторон бумажным или кухонным полотенцем. Это очень важно! Если жарить мокрую рыбу — не видать вам идеальной хрустящей корочки как своих ушей. Кроме того, хорошо обсушенная рыба не будет "плеваться" маслом во время жарки.

Пряности и травы

Чтобы аромат и вкус рыбы лучше раскрылись, её можно снабдить приправами, например, солью и чёрным перцем. Если это для вас слишком просто, то используйте базилик, лимонную мелиссу, майоран, эстрагон, тимьян, розмарин, шалфей и т. д.

Жарка

Налейте растительное масло, чтобы оно покрыло дно сковороды, и разогрейте на среднем огне. Аккуратно выложите на сковороду рыбу кожей вниз (если она есть). Учтите, рыбе не должно быть слишком тесно, иначе она будет тушиться, а не жариться.

Обжаривайте куски рыбы по 3-5 минут с каждой стороны. Если тушки целые, то жарить нужно дольше — по 7-10 минут. Проверить готовность можно вилкой, отщипнув маленький кусочек — он должен быть полностью прозрачным.

Выложите готовую рыбу на тарелку с бумажным полотенцем — оно впитает излишки масла.

Подавайте рыбу с любым гарниром. По желанию можно полить её лимонным соком Приятного аппетита!

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.



Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра).



Сковорода́ — посуда для приготовления (жарки, тушения и так далее), разогрева пищи и других целей.

