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Врач назвал продукты, которые сгущают кровь и вредят сердцу

1:03
Еда

Диетолог Михаил Гинзбург предупредил россиян о риске тромбообразования, который может возникнуть при употреблении некоторых популярных продуктов. Он отметил, что некоторые продукты могут способствовать сгущению крови, что приводит к риску закупорки артерий, повышению давления и другим проблемам сердечно-сосудистой системы.

Врач назвал продукты, которые сгущают кровь и вредят сердцу
Фото: flickr.com by Джо Гурман, CC BY 2.0

В первую очередь Гинзбург рекомендует сократить употребление животных субпродуктов, таких как печень, почки и сердце. Хотя они считаются полезными для кровообразования, в больших количествах эти продукты могут приводить к повышенному содержанию тромбоцитов и гемоглобина, что увеличивает риск тромбоза.

Помимо субпродуктов, Гинзбург упомянул бобовые, которые являются источниками растительных белков, и сахар, который повышает уровень глюкозы и способствует синтезу липидных соединений в крови. Эти продукты могут быть особенно опасными для людей с гипертонией, и их следует употреблять с осторожностью.

Уточнения

Тромбо́з (новолат. thrombōsis «свёртывание» ← др.-греч. θρόμβος «сгусток») — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови. Тромбоз может быть как защитным механизмом организма, так и патологическим процессом.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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