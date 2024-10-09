Любите бутерброды? Приготовьте этот нежный куриный паштет для них

Домашний куриный паштет — прекрасный вариант для бутербродов на завтрак, перекус или закуску. Это вкусная и питательная намазка, которая может стать отличной альтернативой покупным колбасам и сырам.
Паштет из куриного филе готовится очень быстро и просто. Он получается нежным, ароматным и безумно вкусным. Выглядит паштет очень аппетитно, а к тому же в нем нет никаких консервантов и добавок — только натуральные ингредиенты.
Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления домашнего куриного паштета для бутербродов.
Ингредиенты:
Приготовление:
При подаче намажьте паштет на ломтики хлеба, тостов или крекеров. Украсьте зеленью, ломтиками огурца или помидоров.
Такой домашний бутербродный паштет из курицы получается очень нежным, ароматным и безумно вкусным. Он станет отличной основой для полезных и сытных закусок или перекусов в любое время дня.
Попробуйте приготовить этот простой, но такой вкусный куриный паштет — он порадует вас и ваших близких!
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