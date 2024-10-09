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Любите бутерброды? Приготовьте этот нежный куриный паштет для них

2:13
Еда

Домашний куриный паштет — прекрасный вариант для бутербродов на завтрак, перекус или закуску. Это вкусная и питательная намазка, которая может стать отличной альтернативой покупным колбасам и сырам.

Любите бутерброды? Приготовьте этот нежный куриный паштет для них
Фото: commons.wikimedia.org by Mushki Brichta, CC BY-SA 4.0

Паштет из куриного филе готовится очень быстро и просто. Он получается нежным, ароматным и безумно вкусным. Выглядит паштет очень аппетитно, а к тому же в нем нет никаких консервантов и добавок — только натуральные ингредиенты.

Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления домашнего куриного паштета для бутербродов.

Ингредиенты:

  • 400 г куриного филе
  • 100 г сливочного масла
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. зелени петрушки
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Соль, черный перец по вкусу

Приготовление:

  1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Остудите.
  2. Очистите и мелко порубите лук и чеснок. Обжарьте их на сливочном масле до мягкости.
  3. Выложите обжаренное куриное мясо в чашу блендера. Добавьте обжаренный лук и чеснок, а также сливочное масло.
  4. Измельчите все ингредиенты в блендере в однородную массу. При необходимости добавьте немного масла, чтобы достичь желаемой консистенции.
  5. Посолите и поперчите паштет по вкусу. Также можно добавить рубленую зелень петрушки и лимонный сок для свежести.
  6. Переложите готовый куриный паштет в удобную емкость и охладите в холодильнике перед подачей.

При подаче намажьте паштет на ломтики хлеба, тостов или крекеров. Украсьте зеленью, ломтиками огурца или помидоров.

Такой домашний бутербродный паштет из курицы получается очень нежным, ароматным и безумно вкусным. Он станет отличной основой для полезных и сытных закусок или перекусов в любое время дня.

Попробуйте приготовить этот простой, но такой вкусный куриный паштет — он порадует вас и ваших близких!

Уточнения

Паште́т — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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