Диетолог раскрыла секреты: как правильно готовить овощи для здоровья

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Не все овощи полезнее в сыром виде — некоторые лучше усваиваются после термической обработки. Британский диетолог Лора Браун объяснила, что такие овощи, как болгарский перец, морковь, помидоры и спаржа, при готовке становятся более питательными и легкоусвояемыми, о чем сообщило издание The Conversation.

Фото: Own work by Elina Mark, CC BY-SA 3.0

Спаржа при термической обработке теряет жесткость клеточных стенок, что позволяет организму легче усваивать важные витамины, такие как А, С, Е и В9.

Помидоры, особенно при жарке, повышают уровень ликопина — полезного растительного пигмента, который укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Морковь при варке усиливает содержание бета-каротина, который важен для работы мозга.

Болгарский перец сохраняет витамин С при обжаривании, однако варка снижает его количество, поэтому важно выбирать правильный метод приготовления для максимальной пользы.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). Автотрофные организмы также нуждаются в витаминах, получая их либо путём синтеза, либо из окружающей среды.

