Отличная идея для обеда или ужина: рецепт гречки, дополненный сезонными овощами

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречневая крупа — один из самых полезных и питательных продуктов. Она богата растительным белком, клетчаткой, витаминами и минералами. Но гречка может быть не только гарниром, но и основой для вкусного и сбалансированного блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by Matěj Baťha, CC BY-SA 3.0

Сочетание гречки с овощами создает великолепное сочетание текстур, вкусов и ароматов. Овощи придадут блюду яркость, сочность и дополнительные полезные вещества. Такое сочетание делает эту простую кашу полноценным, сытным и очень вкусным блюдом.

Предлагаем вам простой и быстрый рецепт приготовления гречки с сезонными овощами — идеальный вариант для ужина или обеда.

Ингредиенты:

1 стакан гречневой крупы

2 стакана овощного бульона или воды

1 средняя луковица

2 зубчика чеснока

1 средняя морковь

1 болгарский перец

1 кабачок

Оливковое масло, соль, черный перец по вкусу

Зелень (укроп, петрушка) для подачи

Приготовление:

Подготовьте овощи: нарежьте лук и чеснок кубиками, морковь — кружочками, перец и кабачок — произвольными кусочками. В сотейнике разогрейте 2-3 ст. л. оливкового масла, обжарьте лук и чеснок до золотистости. Добавьте нарезанные овощи (морковь, перец, кабачок). Посолите, поперчите и перемешайте. Тушите овощи 10-15 минут до мягкости. Добавьте гречневую крупу и залейте овощи бульоном или водой. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и варите 15-20 минут до готовности гречки. Снимите с огня, дайте настояться 5 минут под крышкой. Затем выложите в тарелки, украсьте рубленой зеленью.

Готовое блюдо получается ароматным, сытным и очень вкусным. Сочные овощи в сочетании с нежной гречкой делают это блюдо поистине идеальным как для ужина, так и для обеда.

Попробуйте этот простой и быстрый рецепт — он станет прекрасным выбором для ежедневного здорового питания!

Уточнения

Гре́чка — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

